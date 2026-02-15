Rubén, abogado: "¿Puedo tomarme un gin-tonic en Castaños mientras estoy de baja laboral? Sí"

¿Se puede hablar de derechos laborales de una forma diferente? Eso es lo que cree desde Alicante el abogado Rubén Navarro, que acaba de crear un perfil en Instagram para quitar el miedo a hablar de contratos y temas básicos con ejemplos provocadores: "¿Puedo tomarme un gin-tonic en Castaños mientras estoy de baja laboral? Sí".

Con 22 años de experiencia en el sector, el objetivo de este nuevo canal es romper con los estereotipos de su profesión. "La gente está acostumbrada al abogado encorsetado en su sillón", explica el letrado a EL ESPAÑOL. Él prefiere un enfoque divertido y cercano.

Para captar la atención, utiliza la cultura pop y canciones conocidas. "Decidí enlazar los consejos laborales con canciones pop", afirma Rubén. En sus publicaciones emplea incluso éxitos recientes del Benidorm Fest. Según él, así la idea se queda mejor en la mente de la gente.

Una de las preguntas más llamativas de su perfil trata sobre la vida social y la incapacidad temporal. "Estando de baja, ¿puedes viajar? Si el viaje no está contraindicado y no perjudica tu proceso de recuperación, no hay problema. Otra cosa es que te rompas el tobillo y te pillen en Baqueira Beret haciéndote la Infanta Elena, eso no, cariño", cuenta.

La clave reside en no obstaculizar la salud del empleado. Y para eso pone el ejemplo del epicentro del tardeo. "Tomarte un gin-tonic no va a perjudicar a tu recuperación", aclara. La empresa no tiene derecho a juzgar la vida privada del trabajador en esa situación. "Tú puedes hacer tu vida normal estando de baja", remarca.

Incluso viajar fuera de España es posible en ciertos casos. El abogado menciona las bajas por cuadros de ansiedad. "Un viaje a Eurodisney no te va a perjudicar; de hecho, te va a favorecer", defiende tajante. Según su criterio, este tipo de actividades ayudan a la mejora del paciente.

Navarro recuerda casos judiciales ganados con esta premisa. Menciona a un trabajador con ansiedad que pinchaba música en una discoteca por las noches. La empresa lo despidió tras contratar a un detective privado. Sin embargo, la justicia declaró el despido improcedente. "Esa actividad le ayudaba a mejorar", recalca el abogado.

Para Rubén, existe un grave problema de formación en España. "Nunca nos forman sobre el derecho laboral", lamenta. Él cree que estos conocimientos deberían enseñarse desde la escuela primaria. El desconocimiento actual genera mucho miedo entre los empleados.

El abogado propone soluciones prácticas para las compañías. Y ahí sugiere la entrega de un paquete de bienvenida al contratar a alguien, un documento que incluiría el convenio, los permisos y los protocolos de acoso. "El trabajador tiene que tener una autorresponsabilidad e informarse", advierte.

Su proyecto en redes sociales ha tenido una acogida excelente en apenas un mes. "A la gente le ha encantado", reconoce con una sonrisa. Los usuarios le escriben ahora por mensaje directo para resolver dudas. "Al ver que el consejo se da fuera de un despacho serio, la gente se relaja", explica.

Esta cercanía es la que permite que los trabajadores pregunten sin vergüenza, porque el tono del perfil es muy abierto y directo. "Te habla muy de tú a tú", señala la entrevistada. Rubén sigue detectando errores en nóminas y contratos de forma habitual. "El trabajador no tiene conocimiento absolutamente de nada", concluye con preocupación.