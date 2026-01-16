La Cámara de Comercio de Alicante vuelve al Palas: la mudanza empieza el martes

La Cámara de Comercio de Alicante vuelve a casa. Con estas palabras anuncia este viernes el regreso a su emblemática sede en el edificio Palas. Con ello se cierra oficialmente la etapa del Ayuntamiento en este espacio que alquiló por más de una década.

¿Cuándo será? Como explican a través de un comunicado, la mudanza empezará la semana próxima. Con este proceso la sede central y todos los servicios que presta a las empresas y ciudadanos de la provincia de Alicante se ofrecerán desde el que fue uno de los hoteles más antiguos de la ciudad.

El proceso de traslado de toda la documentación, equipos y mobiliario se realizará con rapidez para una entidad de estas dimensiones. Los operarios empezarán el martes 20 de enero y se tiene previsto que termine el viernes 23 de enero. Como recalcan, durante este período, la Cámara seguirá prestando los servicios de manera ininterrumpida.

¿Cómo lo harán? Para cumplir con ello se organizarán de la siguiente forma. Los servicios de atención a empresas y público general se prestarán hasta el miércoles 21 de enero en la actual sede, ubicada en calle Ruperto Chapí 3, en horario habitual de 9:00 a 14:00 horas.

El jueves 22 será el día clave ya que este se ofrecerán los servicios mínimos, es decir, Certificados de Origen y Registro General, en las instalaciones del Palas, calle Cervantes 3, en el horario habitual de 9:00 a 14:00 horas.

Y, por último, el viernes 23 de enero, la Cámara de Alicante da por finalizada la mudanza de lo que califican la vuelta a casa. Así ya prestarán en la sede del Palas todos los servicios en su horario de Atención al Público: lunes y viernes de 9:00 a 14:00 horas, y martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas, con cita previa.

Este operativo supone una etapa más en el enfrentamiento entre la entidad empresarial y el Ayuntamiento de Alicante. A finales de octubre la Cámara reclamó regresar al edificio de su propiedad, que había alquilado al consistorio. Este pagaba 616.000 euros para mantener a cuatro concejalías en ese espacio.

El traslado del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) y de las concejalías de Turismo, Recursos Humanos y Comercio y Hostelería al nuevo Centro 14 de la calle de Labradores ya se ha efectuado y el edificio estaba disponible para que lo ocupara de nuevo la Cámara.

