Los parques de Alicante y Elche, referentes en España por el trabajo en biodiversidad y circularidad del agua

Alicante y Elche son dos referentes en España del trabajo en biodiversidad y circularidad del agua. Así lo destaca el grupo internacional Veolia que valora la gestión de Hidraqua en estas dos ciudades de la Comunitat Valenciana a través de sus parques El Clot de Galvany y La Marjal.

La compañía repasa esos logros aprovechando este miércoles 19 de noviembre ya que es el Día Mundial del Saneamiento, promovido por Naciones Unidas. Y el manejo de los recursos hídricos, como remarcan, es uno de los grandes retos globales.

El uso de agua regenerada es una de las vías que se está acelerando en diferentes partes del mundo para afrontar los problemas que suponen la combinación de sequías prolongadas y los episodios de lluvias torrenciales. Y ahí la Comunitat Valenciana aporta los éxitos en su desarrollo.

La reutilización de aguas residuales representa el 14 % del total tratado por el grupo, detallan. Y el mejor ejemplo, añaden, son lo que llaman ecofactorías. Con este nombre se refieren a la transformación de las depuradoras tradicionales en infraestructuras verdes.

En ellas se lleva el tratamiento de aguas residuales para regenerar y reutilizar con el fin de ofrecer nuevos usos urbanos, agrícolas o industriales. A eso suman que los residuos se convierten en nuevos recursos que permiten reducir el consumo energético y maximizar la producción de energía verde. Finalmente, minimizan el impacto ambiental de las instalaciones mediante su renaturalización.

De todo eso son ejemplos el Parque Natural del Clot de Galvany en Elche, que se ha convertido en un centro de biodiversidad de primer orden, y el Parque La Marjal de Alicante, que celebra su décimo aniversario en 2025.

La Marjal es pionera como obra de ingeniería que, además de su función hidráulica para solucionar el problema de inundaciones ante lluvias torrenciales. Lo que la hace diferente es que al ser un parque genera una nueva zona verde para el disfrute de sus vecinos y fomenta la biodiversidad.

Desde su inauguración en marzo de 2015 ya ha entrado en funcionamiento en varias ocasiones, llegando a almacenar 22.000 metros cúbicos en un episodio de lluvias torrenciales de 2019.

Otro ejemplo en esa línea son las que denominan Soluciones basadas en la Naturaleza. Así lo han hecho en el parque El Recorral de Rojales cuya principal función es mitigar el riesgo de vertidos en caso de lluvias torrenciales. Allí se han construido cinco lagunas artificiales con agua regenerada, dando lugar a un nuevo paisaje donde prospera una gran variedad de vegetación y fauna salvaje.

El agua regenerada, obtenida con el tratamiento avanzado de las residuales hasta alcanzar niveles de calidad óptimos para diversos usos, permite dar una segunda vida a un elemento tan preciado como escaso.

Hidraqua cuenta con diversos proyectos en la Comunitat Valenciana para la aplicación de este agua regenerada en diversos usos, como el proyecto Guardian, que la utiliza para evitar el riesgo de incendios forestales en el Parc Natural del Tùria; o el Horizon CircSyst, que busca hacerlo en distintos procesos industriales que no requieren de agua potable en Riba-roja de Túria.

También el proyecto B-WaterSmart, se ha centrado en la optimización de la reutilización de agua en Alicante y el impulso de estrategias de economía circular. Para ello, desarrolló una herramienta digital de gestión del recurso hídrico, con foco en el agua regenerada, que permitió fomentar la reutilización en el territorio.