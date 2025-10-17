Barcala, tajante sobre el fracaso de la opa del BBVA: "Debe reforzar la estabilidad y empleo de Banco Sabadell en Alicante"

El largo proceso de compra del BBVA al Banco Sabadell ya ha llegado a su fin, con "el fracaso" de su intento. Así califica el alcalde de Alicante Luis Barcala el resultado de una operación que solo ha convencido al 25,33 % de los accionistas.

Con el cierre de este jueves a la opa, se abre una nueva etapa en la que "tiene que tener como consecuencia ineludible una mayor estabilidad para las oficinas bancarias del Banco de Sabadell en Alicante y, por tanto, una mayor protección de los empleos".

Las declaraciones del alcalde, que ha ido expresando sus opiniones a lo largo de los puntos clave de esta operación, recuerda la relación de la entidad catalana con la provincia de Alicante. El Sabadell absorbió a la Caja de Ahorros del Mediterráneo a finales de 2011, en lo más duro de la crisis financiera, por el precio simbólico de un euro.

Eso se ha traducido en que la ciudad de Alicante fue la sede social del Sabadell entre 2017 y 2025, a causa del llamado procés. De los más de 40.000 accionistas que tiene el Sabadell, un porcentaje elevado se encontraba en la provincia.

El Banco Sabadell tiene una amplia presencia de sucursales en la Comunitat Valenciana, especialmente en Alicante por esa relación con la CAM. De hecho, dobla a la provincia de Valencia que tiene 61, con 130 (108 del Sabadell más 22 de Solbank), mientras que en Castellón son 17.

Con esos datos Barcala recalca a través de un comunicado que "no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal del Banco de Sabadell, que fue uno de los requisitos que exigimos en su momento". Una condición que también impuso el Gobierno para que se realizara.

El alcalde celebra que tras frustrarse esta absorción "habrá más oficinas y más trato presencial en las sucursales bancarias" ya que seguirán tanto las del BBVA como las del Sabadell.

Eso, de momento, porque lo que está por ver ahora es cómo reaccionan ambas entidades. Barcala expresa su confianza en que "Banco Sabadell cumpla su decisión anunciada durante la negociación de la OPA de reforzar su compromiso con Alicante y con un mayor apego al territorio, por lo que debe haber más apoyo a la inversión y a la atención al cliente".