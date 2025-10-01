Los jóvenes empresarios en Alicante borran el límite de edad con el retraso del emprendimiento: "No va de edad, va de actitud"

Pedro Ponce es el nuevo presidente de los jóvenes empresarios en la provincia de Alicante y con 30 años presume de que "Jovempa no va de edad, va de actitud". Ese es el lema con el que se ha impuesto en una nueva etapa de la asociación empresarial en la que quiere eliminar los límites de edad.

Ser "jovempero o jovempera" implica tener "actitud, proactividad, networking, ayudar a tus compañeros y ser inquieto". La edad, ya sea tener 18 o 75 años, es irrelevante, asegura. Y ahí recuerda a una persona de 65 años que le contó que quería emprender, "para mí eso es ser jovempero o jovempera, alguien que lucha por sus sueños".

Esa nueva filosofía de trabajo implica una revolución en la entidad. Anteriormente, los estatutos de Jovempa, establecidos hace más de tres décadas, imponían una edad límite de 40 años para pertenecer a la asociación. A quienes pasaban de esa edad se les consideraba sénior.

Aunque esta barrera se amplió a 45 años hace unos meses bajo el anterior mandato, la asociación estaba perdiendo socios debido a la edad y la "falta de actividad", razona. Al plantearse la obligatoria renovación en la presidencia existían dos posturas: la suya, "abierta y libre", y otra "posición joven que querían de 45 años para abajo".

Su preferencia por un abanico más amplio de edades le llega por su experiencia en la formación de cursos de emprendimiento. En ella ha notado un cambio en el perfil de los asistentes. Hace cuatro años, la gente era de 30 a 40, y "ahora hay de 40 a 50".

Esa es una realidad que encaja con el cambio social del país. Si los jóvenes en España están a la cola en la Unión Europea de la edad para independizarse de la casa familiar, ¿cuánto más se tarda para crear una empresa?

Ponce se encuentra otro motivo para lanzarse a crear una empresa pasados los 40: el paro. Como cuenta, afrontar el desempleo a esas edades se aprovecha para reinventarse profesionalmente en otra área. Este perfil, añade, se encuentra frecuentemente en los programas de emprendimiento en Alicante.

Y para facilitar el dar el paso, el presidente promete que Jovempa tiene planes para ayudar a la gente con la "actitud necesaria". Esto incluye apoyo con el plan de empresa, seguimiento y mentorización. La asociación garantiza tener "las puertas abiertas a ese tipo de casos" y profesionales para asesorarlos.

Ponce afirma que sabe lo que es salir adelante cuando no se es hijo de alguien con recursos. Hecho a mí mismo, como se define, destaca su perfil humilde, sin "familia emprendedora". Y asegura que le ha costado "muchísimo" llegar a donde está. A pesar de tener problemas de dislexia y no ser fuerte en el tema escolar, su sueño con 16 años era "ser autónomo" y dedicarse al audiovisual.

A los 23 años, se sentía "súper infeliz" trabajando como almacenista, cristalero o montador. Decidió romper con esa realidad y emprender después de la covid, empezando desde "súper pequeñito".

Ponce defiende a la juventud actual, señalando que "ahora mismo exige y tiene muy claro dónde quiere estar". Los jóvenes quieren trabajar en un lugar donde se sientan "realizados, donde estén a gusto y donde tengan unas condiciones laborales justas".

El presidente planea dialogar con las administraciones para que entiendan el cambio en la asociación. El objetivo es "sentarse y trabajar en esa línea" y explicar "muy claramente que la edad media de emprendimiento ha subido y ellos lo saben". Ponce busca apoyo para Jovempa, ya que las etapas anteriores "no recibían nada de nadie".