PLD Space gana su primer contrato con la ESA para crear un nuevo sistema básico para la navegación de cohetes

PLD Space ya tiene el primer contrato de la Agencia Espacial Europea de Guiado, Navegación y Control. La empresa basada en Elche será propietaria, con este contrato valorado en cerca de un millón de euros, de los programas de navegación para lanzadores y vehículos espaciales reutilizables.

Con las siglas Halcón, hacen referencia en inglés a los nuevos algoritmos híbridos y componentes de bajo coste para optimizar la navegación en los mencionados dispositivos. La compañía destaca en un comunicado que así quiere Europa reforzar la competitividad en tecnologías de Posicionamiento, Navegación y Cronometraje (PNT).

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una programación avanzada que combine los datos de unidades de medida inercial con señales de sistemas globales de navegación por satélite. De esta forma se logra una navegación precisa durante el lanzamiento y aterrizaje de cohetes. Y eso es fundamental para poder llevar adelante los lanzadores reutilizables, como Miura 5 y Miura Next.

La empresa destaca que los sistemas de medida inercial han sido costosos, menos accesibles y menos precisos en operaciones prolongadas. Al integrar señales de navegación por satélite (como el conocido GPS), crearán un sistema propio, más asequible y preciso que estará optimizado para aterrizajes controlados.

"Este proyecto representa un paso estratégico en el desarrollo de nuestras capacidades de navegación propias", valora el cofundador de la compañía Raúl Verdú. Y así agradece que con este contrato "podremos mejorar la precisión en maniobras de aterrizaje, reducir la dependencia de sistemas externos y avanzar hacia la futura incorporación de tecnologías autónomas de terminación de vuelo en Europa".

La propuesta fue seleccionada en la convocatoria española de NAVISP, lanzada en noviembre de 2024 por la Agencia Espacial Española (AEE) y la ESA. La convocatoria invitaba a la industria nacional a proponer proyectos innovadores en el ámbito del PNT.

La empresa con sede en Elche recalca que este contrato es posible por una rigurosa evaluación técnica y comercial. Así presumen que la valoración es muy positiva por su alineación con la demanda de mercado, la competitividad de la solución y la solidez de su estrategia de comercialización.

El sistema Halcón ofrecerá precisión de posicionamiento a nivel de centímetros, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia operativa. Está basado en componentes COTS (Commercial Off-The-Shelf), lo que reduce significativamente los costes de desarrollo frente a las soluciones tradicionales de alta gama.

Esta tecnología no solo mejorará la fiabilidad y sostenibilidad del transporte espacial, sino que también abrirá el camino a futuras capacidades como un Sistema Europeo Autónomo de Terminación de Vuelo (AFTS), aún no autorizado en el continente.

Esta capacidad es crítica para incrementar la autonomía de vuelo y la seguridad de las misiones en escenarios complejos, al tiempo que posiciona a España como referente en lanzadores de nueva generación.

El desarrollo será realizado íntegramente por el equipo de ingeniería de PLD Space, con el apoyo técnico de la ESA, y se integrará en la hoja de ruta tecnológica de la compañía, alineada con sus planes de reutilización y autonomía operativa de cara a 2030.