Guillermo, Iván y Pablo compiten desde Alicante por tener la mejor tecnológica verde del sur de Europa

El 2025 no para de dar buenas noticias a Guillermo, Iván y Pablo. Los tres son los fundadores de Hydros Power la empresa que desde Alicante acaba de ser elegida finalista regional de los premios Global Startup.

Si en el 2024 ya consiguieron revolucionar con su victoria como mejor empresa emergente en el Congreso Mundial de Movilidad de Valencia, en este aspiran a ganar en el que consideran el mayor certamen independiente para estas compañías del mundo.

La Universidad de Alicante, donde están vinculados por su Parque Científico, destaca que estos logros la sitúan entre las empresas con mayor potencial de impacto positivo en innovación y sostenibilidad en el sur de Europa.

Para lograrlo tendrán que imponerse a rivales llegados de 154 países después de superar esta fase regional. La competición busca identificar y empoderar a los proyectos tecnológicos más prometedores a través de un ecosistema global de inversión, visibilidad y colaboración.

El jurado valora el ecosistema modular e inteligente desarrollado por Hydros Power, que facilita la adopción del hidrógeno verde en sectores donde las baterías no ofrecen una solución viable, como la logística, la movilidad urbana o el transporte industrial.

"Nos hace especial ilusión haber sido seleccionados en un certamen de esta envergadura. El hidrógeno es una pieza clave en la transición energética, y poder contar nuestra visión desde aquí, con el respaldo del jurado y del público, es un paso más hacia el cambio que queremos impulsar", afirma Guillermo Megías, CMO y cofundador de Hydros Power, a través de un comunicado.

Una votación abierta

La decisión final se tomará combinando la evaluación de un jurado internacional y el voto del público, que ya puede apoyar a Hydros Power a través de la página web oficial del certamen en la categoría de Greentech.

Desde la compañía animan a toda la comunidad innovadora, empresarial y universitaria de Alicante y la Comunidad Valenciana a respaldar con su voto este reconocimiento, que supone también una oportunidad para visibilizar el papel de Alicante como foco emergente de innovación y emprendimiento.

Hydros Power desarrolla soluciones energéticas basadas en hidrógeno verde, diseñadas para descarbonizar sectores donde la electrificación convencional no es viable. Su propuesta se articula en torno a un ecosistema modular con cápsulas intercambiables, estaciones compactas de recarga y sistemas híbridos de pila de combustible integrables en distintas aplicaciones.

Reconocimiento europeo

Gracias a esta visión integral, Hydros Power ha participado en proyectos junto a entidades públicas y privadas, y ha sido reconocida por iniciativas como Valencia Innovation Capital, Cuatrecasas Acelera o el eMobility World Congress.

También cuenta con el Sello EIBT, forma parte de las Top 101 Spain Up Nation de ENISA, y ha recibido inversión de EIT Urban Mobility para acelerar su crecimiento en movilidad sostenible.

"Seguimos trabajando para consolidar una tecnología que siente las bases de un nuevo estándar de hidrógeno distribuido en Europa: una alternativa limpia, económica y operativa para descarbonizar sectores clave como el transporte y la logística", concluye Navalón, cofundador y co-CEO de Hydros Power.

El respaldo del Parque

Desde el PCA se valora especialmente este logro como muestra de la capacidad del talento local para proyectarse en el ámbito internacional.

"Hydros Power es un gran ejemplo del tipo de empresas que impulsamos en el Parque Científico de Alicante: startups que nacen en nuestro ecosistema y que son capaces de dar el salto a Europa con propuestas tecnológicas disruptivas", destaca Esteban Pelayo, gerente del Parque Científico.

Un logro del que Pelayo valora especialmente esta última noticia porque "su papel como finalista en los Global Startup Awards demuestra que desde Alicante podemos liderar la transición hacia un modelo económico más innovador y sostenible".