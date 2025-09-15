AEDAS Homes culmina su desarrollo en Nou Nazareth con la entrega y venta total de Alhora, su séptima promoción en San Juan de Alicante

AEDAS Homes, promotora residencial de referencia en España, celebra un nuevo hito en San Juan de Alicante con la entrega de su séptima promoción en el emergente barrio de Nou Nazareth. El proyecto, denominado Alhora, se ha entregado en los plazos previstos y con el 100% de las viviendas adjudicadas.

“Con Alhora ponemos punto final a nuestro plan de desarrollo en Nou Nazareth tras haber completado con éxito las promociones Amaire (104 viviendas), Amaire Villas I (24), Amaire Villas II (10), Amaire Villas III (29), Fioresta (51), Alhora (82) y un proyecto de 132 viviendas Build To Rent para Azora. En total, más de 400 hogares que han transformado la zona”, explica Aurelio Perea, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Alicante y responsable del proyecto.

El directivo recuerda que AEDAS Homes fue la primera promotora en iniciar la urbanización de la zona y subraya el papel clave que ha tenido la compañía en la consolidación de este barrio, convertido ya en un núcleo de dinamismo social, económico y residencial para San Juan de Alicante.

Alhora cuenta con 82 viviendas de 1 a 4 dormitorios que suscitaron un notable interés desde su lanzamiento, logrando agotarse antes de finalizar su construcción. “Los compradores han valorado especialmente su diseño moderno y funcional, con una arquitectura distintiva que aporta carácter al edificio y unas distribuciones que ofrecen versatilidad y confort”, añade Perea.

Viviendas luminosas y terrazas amplias

Otro de los atractivos que destaca el gerente son las amplias estancias de las viviendas, la luminosidad natural, las terrazas y jardines privados en las plantas bajas, así como los acabados de vanguardia y las completas zonas comunes.

Estas incluyen jardines, piscina para adultos e infantil, solárium, un gimnasio equipado y un club social con cocina.

Perfil de los compradores

Según Perea, la promoción ha facilitado el acceso a una vivienda principalmente a clientes nacionales de mediana edad que han adquirido Alhora como primera residencia o vivienda de reposición.

Ubicación estratégica

La ubicación de Nou Nazareth ha sido otro factor decisivo en el éxito comercial. Se trata de un barrio consolidado que permite disfrutar de la tranquilidad de un entorno residencial junto con la proximidad a todos los servicios.

“Alhora goza de una localización excepcional por su cercanía a playas como Muchavista y San Juan, además de hospitales, universidades, colegios, centros comerciales y espacios deportivos”, destaca el gerente.

Asimismo, la promoción está próxima al centro de Alicante, al aeropuerto y a la estación del AVE, con excelentes conexiones por carretera y la futura ampliación de la línea de TRAM. “Con Alhora se cerró la última oportunidad de adquirir una vivienda de AEDAS Homes en Nou Nazareth”, concluye Perea.