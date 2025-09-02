El éxito del Omoda 9 en Alicante, el coche chino que rompe el mercado: "En marcas europeas se iría a 100.000 €"

Pablo, el primer alicantino en tener un Omoda 9, en una entrevista anterior con este diario. J.V.

Las marcas automovilísticas occidentales observan sin respuesta el avance del coche chino. Su máximo exponente, el Omoda, ya está conquistando las carreteras de Alicante con unas prestaciones y un precio que hacen temblar a los dinosaurios del motor.

Su última y más refinada obra, el Omoda 9, es la prueba de este cambio de paradigma.

"Agosto suele ser uno de los meses más difíciles para vender, pero esta última quincena no paraban de entrar clientes, parecía una feria", explica José David García, jefe de ventas de Omoda en Alicante en el concesionario oficial Borjamotor.

Este coche es un ejemplar único en el mercado. Con cuatro motores, seis modos de conducción, 535 CV de potencia y todos los extras de un coche de alta gama, ha roto el mercado de primer nivel en la automoción con un precio de 40.000 euros.

Desde la firma lo describen como "un desempeño dinámico sin precedentes", con 145 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.100 kilómetros de autonomía total gracias a su sistema híbrido.

Sus competidores directos en cuanto a características, como el Audi Q8 o el Mercedes GLC, doblan el precio de un modelo que está siendo un éxito de ventas para la firma china.

Salpicadero del Omoda 9. J.V.

Tanto es así que el jefe de ventas asegura que la marca "ha tenido que enviar barcos con más coches desde China debido a la alta demanda".

"En abril hicimos el prebooking en la feria Firauto y tuvimos unos 20 pedidos de clientes que ni siquiera habían probado el coche, solo vieron uno de exposición", recuerda.

Según el vendedor, en el primer mes y medio se pidieron más de 500 coches Omoda 9 en España, cuando la marca se esperaba en torno a 150.

En la provincia, la apuesta ha seguido la buena tendencia y ya han vendido más de 50 vehículos desde su lanzamiento.

Silueta del Omoda 9 SHS Omoda

"Estas cifras para una marca que lleva dos años aquí en España y que ha pasado del Omoda 5 de 23.000 euros a uno que ronda los 40.000 es un éxito", sostiene.

"Se vende solo"

García explica esta buena aceptación del cliente por el "potente" marketing de la marca y sus características, "ya que si lo equiparas contra marcas premium europeas te vas a un mínimo de 90.000 o 100.000 euros".

Puesto de conducción del Omoda 9 SHS Omoda

"Es un coche que viene súper full equip: asientos con masaje, techo solar panorámico, techo de alcántara, pantalla, sensores que proyectan una realidad aumentada 360 del coche, con un precio muy competitivo y que está prácticamente a la mano de mucha gente", añade.

Así, indica que lo que más llama la atención de los clientes que entran por la puerta del concesionario es cómo se ve el coche visualmente "por sus líneas marcadas y su envergadura".

"Luego se maravillan con los cuatro motores, los caballos, los materiales. Nosotros queremos que entren y que sientan realmente sin fijarse en la marca", resalta.

"El 90 % no le pone ninguna pega al coche y muchos vienen a verlo el último porque dicen que ya saben que les va a encantar", comenta García.

En su opinión, la diferencia respecto al Omoda 5, su predecesor, es clara, ya que "antes tenía que ir yo a venderlo, por así decirlo, y ahora prácticamente se vende solo porque los clientes ya conocen la marca y se ha roto con la imagen de que los productos chinos son de poca calidad".