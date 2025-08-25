Fuster, presidente de los hosteleros en la Comunitat Valenciana: "Alicante siempre ha sido diferente y nos ha ido muy mal siéndolo"

El curso empresarial termina con las aguas calmadas después de las tensiones en el final del invierno. Y así lo corrobora un sonriente Fede Fuster, vicepresidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y presidente de Hosbec, alertando, eso sí, de que "Alicante siempre ha sido diferente y nos ha ido muy mal siéndolo".

Fuster, justo antes de salir a un viaje de trabajo en Castellón, valora a EL ESPAÑOL que las relaciones entre la CEV, Hosbec y las provincias de Alicante y Valencia "no pueden ser mejores".

Así, es natural que afirme que Hosbec se siente "muy cómodo" con el proyecto de la CEV, la patronal que inicialmente nació en Valencia y se transformó en un instrumento clave para la vertebración empresarial de todo el territorio, como recalca.

Y lo hace porque la CEV, según Fuster, replicó un camino similar al de Hosbec en el turismo, que desde Benidorm creció por toda la autonomía y así encontrando en un punto común de colaboración. Las relaciones personales con líderes como Salvador Navarro y Joaquín Pérez son "especialmente buenas" e "inmejorables", recalca.

Todo ese contexto tiene especial valor porque, históricamente, Alicante ha mantenido una tendencia a actuar "libremente", pero esta estrategia "nos ha ido muy mal siendo diferentes".

Fuster enfatiza que "intentar ser una isla" o hacer el camino solo no conduce a ningún sitio y ha llevado al fracaso repetidamente. La CEV surgió como una plataforma para la unión, resultando "buenísimo".

Fuster celebra el "equipazo" que trabaja en la CEV Alicante, especialmente tras los recientes cambios en su junta directiva. Resalta el compromiso de Salvador Navarro en la defensa de Alicante, especialmente en temas como la infrafinanciación autonómica, una losa para el crecimiento económico. Para Fuster, la unión es la única vía para "llegar mucho más lejos".

Sin embargo, Fuster identifica retos pendientes como la falta de comunicación e interacción entre empresarios, y la necesidad de "un poquito más de humildad". Advierte contra la pretensión de "ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro", subrayando que cada institución debe conocer sus límites y funciones.

En este sentido, las relaciones entre la Cámara de Alicante y la CEV funcionan "fenomenal" al mantener sus competencias definidas, como describe: la Cámara se centra en internacionalización y formación, mientras la CEV representa a empresarios y negocia convenios colectivos. Los empresarios buscan que las instituciones ocupen sus espacios de forma eficaz.

La infrafinanciación es "el gran problema" de la Comunitat Valenciana y, en particular, de Alicante, siendo la "madre del cordero". Fuster califica de "inaceptable" que partidos políticos no se unan contra la financiación injusta, criticando a quienes "venden su piel" por el partido en Madrid.

Las relaciones con la Generalitat son "correctas", con un "buen diálogo" institucional. Fuster subraya que las patronales, a diferencia de las cámaras, son "independientes" y "muy críticos", diciendo "lo que tengamos que decir, le guste a quien le guste".

Finalmente, el empresario alicantino también elogia la labor de la CEV durante la dana, calificándola de "espectacular". En un momento de caos y "fake news", la CEV fue la "única información fidedigna", incluso por encima de una administración superada. Actuó como una "luz" para canalizar la ayuda de numerosos empresarios.