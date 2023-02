César Quintanilla se estrena como nuevo presidente de Uepal, "pediremos que se nos valore y nos den lo que corresponde"

"No podemos quedarnos estancados sin una voz que represente el sentir de la provincia de Alicante". Así resume César Quintanilla el ideario con que se estrena como presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal). La asamblea de esta organización le ha convertido en el nuevo presidente de la misma para que tome el relevo de Juan José Sellés, quien ha ejercido el mandato en estos últimos cuatro años.

La idea de continuidad es una de las que ha destacado en su primera intervención como presidente. Así, Quintanilla ha valorado de Sellés "lo mucho que has trabajado, sé de primera mano todo el esfuerzo que le has dedicado a Uepal, a la defensa de nuestra tierra, del tejido empresarial de la provincia". En el comunicado de la entidad recalca que su objetivo es ese precisamente, "buscar lo mejor para la provincia de Alicante".

Esas son las bases sobre las que Quintanilla quiere cimentar su proyecto. "El ADN de Uepal está claro, es una asociación con carácter reivindicativo que busca lo mejor para el desarrollo de nuestra provincia". Por eso lo siguiente que afirma es que "nuestra provincia no puede permitirse quedarse impasible cuando el resto de territorios mejoran sus infraestructuras, favorecen su competitividad y progresan".

Eso, como matizan, no significa que pretenda iniciar una guerra empresarial en la Comunidad Valenciana. "Reivindicar no significa ir contra nadie. Reivindicamos a favor de Alicante, pedimos y pediremos que se nos valore y nos den lo que nos corresponde", destaca. ¿Cómo lo aplicará? "Unidad no es uniformidad. La unidad es compartir, es debatir, es discrepar, es concertar y dialogar. Es mirar juntos –a veces en direcciones diferentes– para ver más y ver mejor el futuro que se avecina".

En ese futuro hay asuntos polémicos en los que ya tiene clara su posición. "Los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó son irrenunciables y vitales para nuestra economía. España dispone de agua suficiente y todos los españoles tenemos derecho a la plena disponibilidad de agua", subraya. Así, reclama la utilización de todas las herramientas posibles en su defensa a todas las Administraciones públicas con capacidad jurídica para actuar en defensa de los intereses hídricos de la provincia, de los regantes, agricultores y del resto de sectores que dependen de los aportes del acueducto.

Para Quintanilla hay que luchar para lograr la inversión necesaria en la provincia, apoyo a la industrialización, medidas contra la despoblación y el desarrollo del eje Alicante-Elche como región funcional y polo de progreso del conjunto de la provincia como elementos básicos que permitan situarla en el espacio que le corresponde por su potencial económico dentro del conjunto del Estado.

En esa línea, también considera relevante crear una escuela de negocios: "Alicante necesita una escuela de negocios que desarrolle los planes formativos que necesitan los empresarios y directivos de la provincia, y cuyo centro de decisión sea alicantino". En ese camino confía en el apoyo recibido por parte de la asamblea. "Creo que todos los aquí presentes estarán de acuerdo con lo expuesto, por ello hago un llamamiento a la unidad empresarial. Nos une más de lo que nos separa".

Y explica que "Uepal quiere sumar, yo quiero sumar, el conjunto de la sociedad quiere sumar, los empresarios y empresarias de esta tierra quieren sumar. Voluntad siempre hemos tenido y la seguiremos teniendo. Mano tendida y mirada alta. Somos Uepal, pero no nos impide ser muchas más cosas. Esa es nuestra riqueza".

"Estamos convencidos de que en la defensa de nuestra tierra es importante la unidad en los objetivos, pero la pluralidad en las acciones. Cuantas más voces corales se sumen, más fuerte, más lejos, y mejores resultados se generarán. Si el objetivo es único, los matices no pueden ser un problema", añade.

Despedida de Sellés

Juan José Sellés ha agradecido a su equipo por el trabajo realizado el "construir, defender nuestra tierra y afianzar la labor de quienes pusieron los cimientos de Uepal para ser una entidad autónoma, comprometida, con identidad y reconocimiento".

El acto lo ha cerrado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quien ha agradecido a Juanjo Sellés su labor al frente de la entidad los últimos cuatro años y ha mostrado su apoyo a Quintanilla y su equipo. "Esta provincia, por la que la clase empresarial ha hecho tanto, estamos de enhorabuena por tu presidencia y equipo. Cesar es acción, compromiso, pero también reflexión. Le espera un determinante camino con muchos retos y debemos estar todos juntos, apoyando a esta directiva para afrontarlos unidos", ha concluido Carlos Mazón.

Los miembros de Uepal han ratificado la propuesta de miembros que formarán el nuevo comité ejecutivo y la nueva junta ejecutiva. Los nuevos vicepresidentes son Juan José Hernández, Sergio Gómez, María Miñano, Diego Menor, José Rizo, Natxo Gómez y Ángel Vives con el fin de tener representación en todas las comarcas de la provincia de Alicante.

La Asamblea de Uepal ha tenido como invitados a Carlos Mazón, presidente Diputación de Alicante; Luis Barcala, alcalde de Alicante; Zulima Pérez Seguí, directora general de Coordinación del Diálogo Social de la Generalitat Valenciana; los presidentes de las Cámaras de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y la de Alcoy, Pablo de Gracia; Nacho Amirola, presidente Ineca; José Antonio Trigueros del OEA; Alejandro Morant, diputado de Carreteras; y la rectora de Alicante Amparo Navarro y el de Elche Juan José Ruiz, entre otras autoridades.

