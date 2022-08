Un senador valenciano pregunta a Yolanda Díaz por qué las azafatas de vuelo no llegan al Salario Mínimo

El senador por Compromís Carles Mulet, conocido en la Cámara Alta por ser uno de los más activos y que más cuestiones hace semanalmente al Gobierno, ha lanzado una batería de preguntas sobre la precariedad laboral que afecta a las personas tripulantes de cabina (TCP) en España.

Y es que, las comúnmente conocidas como azafatas de vuelo, una profesión en la que cada vez hay más hombres, es sinónimo de sueldos bajos, según han venido denunciando sindicatos del sector aeronáutico.

Ahora, aprovechando las huelgas protagonizadas por el personal de Ryanair y de EasyJet precisamente por este motivo, Mulet quiere saber, dentro de las competencias que ostenta el Ejecutivo central, por qué las azafatas no llegan al Salario Mínimo Interprofesional o cuántas inspecciones laborales ha ordenado para el sector, entre otras cuestiones.

[Los sindicatos de tripulantes convocan nuevas huelgas en Ryanair todas las semanas hasta el 7 de enero de 2023]

Estas preguntas realizadas al Ministerio de Empleo que dirige Yolanda Díaz, llegan después de dibujar un panorama muy crítico de la situación actual en España. "Según informaciones a las que he tenido acceso" este senador, avanza, "aseguran que muchos Tripulantes de Cabina de Pasajeros en España no llegan al Salario Mínimo Interprofesional que está situado en 1.000 euros al mes".

"Algunas compañías aéreas en España no pagan el Salario Mínimo Interprofesional a sus trabajadores", insiste. "En sus nóminas, llegan a ese salario mínimo debido a los complementos, pero cuando no vuelan, están de baja o de vacaciones y no tienen esos complementos en su día a día, los salarios mensuales se reducen notablemente y pueden llegar a cobrar 300 o 400 euros, siendo así́ muy difícil poder vivir y llegar a final de mes alegan los trabajadores", se lamenta Mulet.

El senador Carles Mulet, en una imagen reciente en el Senado.

"Señalan también las mismas fuentes que en EasyJet o Ryanair, en bases como Málaga o Mallorca por ejemplo, son estacionales, por lo que los trabajadores tienen contratos fijos discontinuos", asegura en su escrito. "Es decir, durante 3 o 4 meses al año no se les contrata y además sus salarios son muy bajos. Tampoco tienen derecho a paro", añade.

"El problema es que compañeros TCP que trabajan en otros países como Francia o Alemania tienen un salario base de 1.400 euros, mientras que en España no se llega al Salario Mínimo Interprofesional como salario base. Pero esto no pasa solo en las compañías aéreas mencionadas si no que es algo que ocurre a nivel general en España con los TCP, además de ser una práctica habitual en muchas empresas. Lo mismo ocurre con las nuevas contrataciones en compañías como Iberia", infiere.

Por todo ello, recuerda que "el Salario Mínimo Interprofesional debería ser el salario base de los Tripulantes de Cabina y los complementos deberían sumar aparte. Un trabajador no puede cobrar menos de 1.000€ al mes, al ser este el SMI actual".

Preguntas concretas

De ahí que pregunte a Díaz las siguientes cuestiones:

¿Qué número de Inspecciones de Trabajo ha ordenado el Ministerio de Trabajo al sector de aerolíneas en España entre 2015 y 2022 con desglose de aerolínea y principales resultados de las inspecciones? ¿Por qué no fija el Gobierno que Salario Mínimo Interprofesional debe ser el salario base de los TCP en España manteniendo los complementos aparte? ¿Qué actuaciones inspectoras ha tenido el Gobierno ante las recientes y actuales huelgas de Easyjet y Ryanair que han supuesto despidos y vulneración del derecho de huelga según los trabajadores? ¿Cuándo van a cobrar igual los TCP españoles al igual que en la UE por el mismo trabajo? ¿Qué inspecciones concretas han tenido en España entre 2015 y 2022 las compañías Ryanair y EasyJet por parte de la Inspección de Trabajo con desglose de centro de trabajo, actuación inspectora, resolución de la inspección y multa si la hubiere y las razones? ¿Qué inspecciones concretas han tenido en España entre 2015 y 2022 las compañías Ryanair y EasyJet por parte de la AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea con desglose de centro de trabajo, actuación inspectora, resolución de la inspección y multa si la hubiere y las razones? ¿Piensa el Gobierno que Ryanair y EasyJet hacen lo que quieren en España con la legislación laboral y por ese dumping o competencia desleal tienen esos precios a costa de la salud de los trabajadores y no sólo TCP y pilotos, sino personal de Handling?

Sigue los temas que te interesan