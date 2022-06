"En la próxima crisis, las empresas que no estén digitalizadas no venderán nada", alerta una empresa valenciana

La pandemia ha acelerado la digitalización de las compañías que se han adaptado a marchas forzadas para poder seguir funcionando. Ese contexto es el que ha favorecido a una pequeña empresa de Valencia, Sales Layer, para acelerar su expansión internacional con una nueva ronda de inversión de 24 millones de euros. Y con eso sus directivos también alertan de que en la próxima crisis quien no esté ya digitalizado no venderá nada.

Con más de setenta trabajadores en las cercanías de los jardines de Viveros en Valencia y otros diez repartidos por Reino Unido, Sales Layer afianza su salto internacional con esta entrada de capital. Como indican en un comunicado que recoge Efe, en ella participa la estadounidense PeakSpan Capital y así destinará a la expansión de su programa de catálogos de producto en Estados Unidos.

La firma PeakSpan Capital, con sede en Nueva York y la californiana San Mateo, se une como líder al equipo de inversores de Sales Layer. Eso, recalcan, es lo que les otorga "un empujón definitivo" a la expansión de la empresa en el mercado anglosajón.

[El 63,2 % de la industria alicantina no cuenta con departamento de I+D e invierte menos de un 5 %]

Iban Borràs, director de producto, explica a El Español que "esta ronda de inversión en la que participan los anteriores inversores, supone una consecución de los buenos números de los últimos años con un crecimiento sólido de la empresa". De esta forma, continúa, esperan "abrir de una manera completa y directa en Estados Unidos", país al que definen como "el principal mercado".

Crecer donde se vende

La entrada al mercado estadounidense supone un punto y aparte en esta empresa valenciana que ya tenía clientes allí y otros 24 países. Como explica Borràs, la implantación de los sistemas de gestión de información de producto, o PIM por sus siglas en inglés, "tiene un potencial de crecimiento de 50.000 millones de dólares; es un mercado muy grande de expansión porque muchas no tienen aún un adecuado gestor de este tipo".

Eso es lo que les ha permitido vender su solución a más de trescientos clientes, entre ellos marcas como Le Coc Sportif o Acciona. Con la nueva sede comercial en Estados Unidos dispondrán de un equipo comercial que podrá trabajar mejor con las grandes cuentas que allí hay y así afianzarse en el mercado de las grandes multinacionales globales.

La demanda de programas PIM se ha multiplicado en los últimos dos años por la ola de digitalización donde las empresas deben invertir en infraestructuras digitales y adaptar sus gestiones de catálogo, comercio electrónico y experiencias de compra. Esta demanda va a crecer debido a la importancia de la omnicanalidad, según las mismas fuentes.

Digital o adiós

Y por eso Borràs alerta también de lo que puede suceder: "La pandemia ha venido a demostrar a muchas empresas que aún no se habían planteado seriamente la digitalización de su catálogo de productos la importancia de hacerlo". Esa oportunidad no se repetirá en una futura crisis, "las que no estén digitalizadas ya no van a vender nada".

[La red de centros de transformación digital Dinapsis celebra su quinto aniversario en Benidorm]

En los próximos meses, Sales Layer empezará una nueva búsqueda de talento en las áreas del desarrollo de programación para reforzar las funcionalidades del sistema PIM, con el objetivo de ser la experiencia de uso número uno en su sector, y así seguir avanzando en los servicios de soporte y atención al cliente.

En 2020, Swanlaab y Bright Pixel Capital firmaron una ronda de 3,5 millones a la que también se unió GoHub Ventures (Global Omnium), que ha respaldado a Sales Layer desde sus inicios.

Sigue los temas que te interesan