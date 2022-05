De repartir butano a llevar cohetes al espacio: así es esta discreta multiempresa familiar de Elche

Se podría decir que Elche y Alicante no se comprenden sin Alzis, una empresa que lleva surtiendo butano a la comarca mucho antes de que el hombre llegara a la luna, a cuyo espacio exterior saldrá a final de este año el primer cohete reutilizable de Europa bajo el sello de PLD Space, mercantil ilicitana de la que es uno de sus principales socios. Y si hablamos de los primeros, en esta firma familiar fueron los reyes de la noche de Alicante y Elche durante décadas con sus hasta 13 discotecas; son los autores de uno de los primeros polígonos que se crearon e introdujeron en la capital de provincia los primeros aparcamientos subterráneos.

Sin embargo, poca gente sabe realmente identificar qué hay tras esta marca. Esto se explica, en parte, porque en más de seis décadas de vida, esta mercantil familiar ha sabido diversificar su negocio como pocas. Pero no es el único motivo; en todo este tiempo, sus responsables han preferido mantener un perfil bajo en los medios de comunicación, una discreción que impuso el fundador de la compañía, Vicente Coves Vicente (1926) desde los orígenes, en 1961, y que le han seguido sus hijos Gaspar, Vicente y José María. Este último es quien nos recibe en su despacho tras reconocer que han decidido hacer una excepción con EL ESPAÑOL De Alicante.

Con él viajamos hasta el principio de todo, cuando su padre, actualmente con Alzheimer -"es desgarrador, a sus 96 años a veces nos sonríe, no sabe que somos sus hijos, pero sabe que somos buena gente"- empezó como empiezan las buenas historias. "Los comienzos para mis padres fueron muy humildes", recuerda uno de sus hijos. "Con un carácter muy emprendedor", no fue el butano su primera acción. Con el dinero de las herencias empezó a comprar solares, pero como no tenía mucha liquidez, optó por "llegar a acuerdos con dueño del solar para hacerle cambios de obras", explica.

"Y luego, además, parte del beneficio de la obra la entregaba como señal para comprar otro solar y al mismo tiempo se iba quedando los bajos de los locales". Con los primeros beneficios, él y su mujer Asunción Selva Boix (1932), "su apoyo incondicional", entraron en el negocio del butano de Repsol. "Se metió en el gas, cogió muy poquito y fue comprando a los socios sus partes. Y al final consiguió la distribución de todo Elche, Santa Pola y Tabarca, como seguimos en la actualidad", añade.

Vicente y Asunción, en 1964. Cedida por la familia

"Mi padre irradiaba confianza", rememora el menor de sus hijos. No es para menos, en menos de una década dio la vuelta a sus negocios. Así, y tras un viaje a Estados Unidos, se quedó asombrado con los aparcamientos subterráneos, desconocidos en la provincia, y a su vuelta empezó a poner en marcha el de Canalejas o Navas en Alicante. Así surgió el cine Navas -y otros-, "gracias a que se juntaba con socios que confiaban en él y él confiaba en ellos", les hacía el inmueble y luego se quedaba con una parte de la obra.

En esa época, y con el monopolio entonces del gas en Elche y comarca, se quedaron sin espacio para almacenar las botellas. Necesitaban más. Así surgiría el Polígono Industrial del Butano, en dirección a Aspe, uno de los primeros polígonos que se recuerdan, construido por Vicente Coves Vicente quien aprovechó la expansión para empezar a hacer naves para alquilar a otras empresas.

Una instantánea de los inicios de Alzis con el butano. Cedida por la familia.

Largas noches

Al poco de empezar su aventura empresarial, Coves Vicente pensó en exprimir la noche con los bajos que se había ido quedando. La primera discoteca fue 'Venecia', le seguirían 'Don Jaime', 'Estefanis' o 'Venus'. En total, hasta 13 entre Alicante, Elche y Santa Pola. "Más de la mitad de Elche se ha conocido en nuestras discotecas", llega a decir en un momento de la entrevista José María Coves (Elche, 1964).

Pero si miramos al tiempo presente, Alzis solo conserva Limousine en Elche y Alicante, una discoteca pensada para el público adulto. ¿Qué ha pasado? "Es un sector que ha ido a menos por, entre otras cosas, el cansancio", responde. “Somos de los que pisamos el negocio y, en mi caso, llegaba un momento en el que solo lo pisaba yo", recuerda. "Con mi novia en la discoteca, la dejaba y volvía casi a cerrarla. Nos hemos hecho mayores... Tú sabes cómo llegaba yo el lunes a trabajar y estudiar, porque estaba acabando la carrera" de Ciencias económicas, afirma.

José María Coves con su padre, en 1973. Cedida por la familia.

Este consejero delegado, el pequeño de sus hermanos, con los que se lleva bastante diferencia, fue el que acabó pasando más tiempo con sus padres. "Como ellos, he mamado esta empresa desde niño", explica. "Como quería que me empapase de todo, venía con 6 años a hacer unas horitas" atendiendo los pedidos del butano. "También me llevaba a reuniones de negocios y me decía: 'hijo tú mira y escucha y si tienes dudas luego me preguntas'. Lo que yo he aprendido con él...".

Negocios por doquier

¿Qué más tiene Alzis? Conocidos más bien como Grupo Coves, tienen más de 80 salones de belleza de la marca de peluquerías 'Oh my Cut!' entre España y México, explotan cuatro bingos en la provincia, cuya estructura, aparcamientos, también comparten con socios. Cuentan con los gimnasios Cosmopolitan Elche y Alicante, con 9 parking o continúan con la promoción y construcción de viviendas, de los pocos negocios que ha crecido con la pandemia.

"A mí no me ha importado nunca compartir. Siempre he huido de la filosofía del Tío Gilito de amasar fortuna", responde. "¿Por qué no voy a unirme a personas que tienen un proyecto afín?", se pregunta a sí mismo.

También están en el campo del mantenimiento de sistemas informáticos e instalaciones industriales, en el del reciclaje, participan en la empresa Miscota, especializada en mascotas y número 2 en España, con más de 100 tiendas físicas a nivel nacional y a nivel internacional.

Una de las tiendas Miscota.

En los últimos años han entrado en una consultoría tecnológica a través de la empresa Orizon que trabaja con las empresas principales del Ibex y de toda la banca, también están en el sector de banca e inversión con un par de socios bajo el paraguas de Blue Bowl Partners, o en el negocio de la consolidación aérea y distribución hotelera para agencias de viajes y empresas con Low World Travel con el que esperan cerrar el año con más de 50 millones de facturación.

¿Por qué no el espacio?

¿Cómo es entrar en PLD Space? "Empezamos en 2015 tras conocer a Raúl Verdú y Raúl Torres, de quienes nos cautivo su sueño y talento", responde José María. "Vimos que era un proyecto de aquí de Elche y dijimos, 'aquí tenemos que estar para ayudar y colaborar'". Lo cierto es que empezaron con una participación modesta, "pero hacía falta más capital y nos implicamos más de lo que realmente queríamos", confiesa.

Con un 10,37%, se siente especialmente orgulloso de esta apuesta, entre cuyos socios tiene al propio Estado español. "Y espero que se impliquen más porque esta empresa crea Marca Spain", asegura tras reconocer que "lo fácil hubiera sido dar entrada a un fondo de inversión", pero querían mantener el control de las decisiones y, "aunque era inevitable que no quedara en manos ilicitanas, al menos sí españolas".

Ahora, con el lanzamiento del Miura 1 a finales de año y el Miura 5 para 2024, esperan contribuir a liderar el transporte espacial europeo como Alzis ha venido liderando otros proyectos con la idea de que sus hijos y sobrinos, la tercera generación, que ya está en marcha en la empresa, "se sientan tan orgulloso del legado" como ellos lo están del que recibieron de sus padres.

