Es oficial: Alicante estrena 34 viviendas protegidas en Alicante con alquileres desde 580 euros al mes

El barrio de Rabasa, en Alicante, suma 34 nuevas viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible. Los pisos, que ya están terminados a falta de algunos remates, tendrán una renta de 580 euros al mes, a la que se añadirán otros 65 euros por la plaza de aparcamiento vinculada a cada vivienda.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este martes la promoción, integrada en el Plan VIVE de la Generalitat. El edificio dispone de 30 viviendas de tres dormitorios, dos de dos dormitorios y otras dos adaptadas para personas con movilidad reducida. Todas cuentan con garaje y acceso a zonas comunes.

Pérez Llorca ha puesto el foco en el precio de estos alquileres y en la posibilidad de acceder a una vivienda nueva en Alicante por una renta inferior a la que marca actualmente el mercado. "Son viviendas de alquiler asequible para pagar algo más de 500 euros y poder vivir en una capital de provincia en una vivienda nueva, en torno a tres habitaciones", ha señalado.

Más viviendas protegidas

La promoción visitada por el president es una de las actuaciones previstas en Rabasa dentro del Plan VIVE. Según ha explicado, el desarrollo alcanzará alrededor de 255 viviendas en este barrio, con nuevos proyectos que se encuentran en distintas fases.

"Estamos en una zona de Rabasa donde estas son las primeras que están a punto de concluir, pero se van a iniciar otras más", ha afirmado Pérez Llorca. El objetivo, ha añadido, es que estas promociones permitan ampliar la oferta de vivienda protegida y facilitar el acceso a alquileres con precios inferiores a los del mercado.

La Generalitat señala que Alicante es uno de los municipios donde el Plan VIVE presenta un mayor desarrollo. Asimismo, Llorca ha explicado que existen alrededor de 800 VPP en distintas fases en el conjunto de la ciudad de Alicante.

Dos y tres dormitorios

Las 34 viviendas visitadas cuentan con diferentes tipologías para adaptarse a las necesidades de los futuros residentes. La mayor parte, 30 pisos, dispone de tres dormitorios, mientras que otros dos tienen dos habitaciones.

A estas se suman dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. Todas incluyen una plaza de garaje vinculada y acceso a las zonas comunes del edificio.

Pérez Llorca ha defendido que se trata de viviendas nuevas y sostenibles con un precio de alquiler que, según ha señalado, queda por debajo de las rentas habituales del mercado. "Si lo comparamos con cómo está el precio de la vivienda en el mercado, no tiene nada que ver", ha afirmado.

Durante la visita, Pérez Llorca ha situado la vivienda como uno de los principales retos de las administraciones y ha defendido la necesidad de coordinación entre ellas para impulsar nuevas promociones. "El diálogo, el entendimiento y la voluntad de las administraciones son esenciales para solucionar problemas tan importantes como el de la vivienda", ha indicado.