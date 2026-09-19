Jovempa Federación Alicante tiene nuevo presidente: Dioni Navarro Sánchez

Dioni Navarro Sánchez asume la presidencia de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa Federación) para el periodo 2026-2028. El relevo se produce tras la Asamblea General Ordinaria y Electoral celebrada en Alicante.

Navarro asumirá durante los próximos dos años la presidencia de una Federación que agrupa a asociaciones de jóvenes empresarios de distintos municipios de la provincia y que tiene entre sus principales objetivos impulsar el emprendimiento, defender los intereses del colectivo empresarial joven y favorecer la colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones empresariales.

El acto de clausura de la Asamblea se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm y contó con una destacada representación institucional y empresarial, además de numerosos empresarios, asociados e invitados que quisieron acompañar al nuevo presidente en el inicio de su mandato.

Durante la clausura intervinieron Alfonso Calero, presidente de Jovempa Federación durante el periodo 2023-2026; Antonio Magraner, presidente de CEAJE; Dioni Navarro Sánchez, nuevo presidente de Jovempa Federación; Juan José Cortés, Director General de Innovación de la Generalitat Valenciana; y Toni Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante.

El encuentro contó asimismo con la presencia de una amplia representación del tejido empresarial e institucional de la provincia. Entre los asistentes se encontraban Alberto Ara, vicepresidente de CEV CV; César Quintanilla, presidente de CEV Alicante y UEPAL; Carlos Baño, presidente de Cámara Alicante; Vicente Arques, alcalde de l’Alfàs del Pi; los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll, Mario Villar y José Díaz; Mónica Gómez, concejala del Ayuntamiento de Benidorm; concejales de ayuntamientos de las localidades vecinas, Marcela Fernández, presidenta de AEPA, Joaquín Lillo, Presidente del Club de Opinión, así como representantes de las diferentes asociaciones que integran Jovempa e instituciones bancarias.

La importante asistencia al acto puso de relieve el papel de Jovempa como espacio de representación y encuentro del empresariado joven de la provincia de Alicante, reuniendo en una misma jornada a representantes de las organizaciones empresariales, administraciones públicas y asociaciones empresariales.

Durante su intervención, el nuevo presidente de Jovempa Federación agradeció la confianza depositada en su candidatura y destacó su compromiso con los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante.

Navarro Sánchez puso en valor la necesidad de continuar generando espacios de colaboración y encuentro, impulsar nuevas iniciativas empresariales y fortalecer la conexión entre el tejido empresarial y las administraciones públicas.

El nuevo presidente afronta esta etapa con el objetivo de seguir dando visibilidad al talento empresarial joven, favorecer el crecimiento y la consolidación de las empresas y reforzar el papel de Jovempa como voz de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante.

La jornada sirvió también para reconocer el trabajo desarrollado por Alfonso Calero durante su etapa al frente de Jovempa Federación y para dar la bienvenida al nuevo equipo y a la nueva etapa de la organización.