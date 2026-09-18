José, experto inmobiliario, sobre el comprador medio de 50 años en Alicante: "Es un lugar proclive para la jubilación"

Un hombre de unos 50 años y una imagen de Alicante de fondo A.R.

Alicante se sitúa a la cabeza de España en edad media del comprador de vivienda. Las personas que adquieren una casa en la provincia tienen una edad media de 50 años, una de las cifras más elevadas del país, según los datos del Portal Estadístico del Notariado, que ha compartido Idealista.

La provincia alicantina comparte este primer puesto con Ávila y Soria, también con una edad media de 50 años. El dato refleja el progresivo envejecimiento del comprador de vivienda en un contexto marcado por el encarecimiento de los inmuebles, la falta de oferta y las dificultades que encuentran los hogares más jóvenes para acceder a una propiedad.

En el conjunto de España, la edad media del comprador ha aumentado dos años en la última década, al pasar de los 44 años de 2015 a los 46 de 2025. Los menores de 31 años representan únicamente el 10% de las compraventas, mientras que quienes tienen entre 31 y 40 años concentran el 26,2%.

El comprador en Alicante

El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, relaciona para Idealista el elevado dato alicantino con el peso que tiene la provincia como destino residencial para personas que se acercan a la jubilación y para quienes buscan una segunda residencia.

"La franja mediterránea es un lugar proclive para la jubilación o la etapa previa. Es normal que haya compra de segundas residencias y que la edad media sea mayor", señala Alfaro al portal inmobiliario.

Sin embargo, el hecho de que el comprador medio tenga 50 años no significa que los jóvenes no quieran vivir en Alicante. El mercado residencial de la provincia se enfrenta a una realidad distinta, y es que muchos jóvenes que ya viven en Alicante quieren continuar haciéndolo, pero no pueden acceder fácilmente a una vivienda en propiedad.

El 51% de las compras de vivienda en Alicante son realizadas por ciudadanos internacionales, lo que supone un perfil de mercado que se divide entre un 35,4% de residentes extranjeros y un 19,9% de no residentes

Los salarios de la provincia dificultan asumir los precios actuales y, especialmente, reunir el ahorro necesario para afrontar la entrada de una vivienda. A ello se suma el incremento de los precios provocado, entre otros factores, por la elevada demanda de compradores extranjeros, que aumenta la presión sobre determinados mercados.

Más caro, más ahorro

Alfaro apunta precisamente al aumento de los precios y a la escasez de oferta como dos de los factores que explican el retraso en la edad de compra.

"Este dato tiene que ver, por un lado, con los precios, que cada vez hacen más difícil la solvencia necesaria para poder comprar. Se necesita más ahorros y más ingresos. El segundo factor es la escasez de oferta", destaca.

Alicante, además, no es una de las provincias donde más ha envejecido el comprador durante los últimos años. Desde 2020, la edad media únicamente ha aumentado un año, frente a los cinco años de Jaén y Cáceres.

El dato más triste llega cuando nos fijamos en que el comprador menor de 31 años en Alicante, representa tan solo el 6,54% del mercado. Por su parte, el comprador que tiene entre 31 y 40 años, representa el 19,54%.

En el extremo contrario se encuentra Barcelona, con una edad media de 42 años. Le siguen Ceuta, con 43, y varias provincias con 44 años, entre ellas Madrid, Valencia, Sevilla, Lleida y Zaragoza.

En estos mercados urbanos el peso de los compradores jóvenes es mayor, aunque también afrontan importantes dificultades derivadas del precio de la vivienda