Montse, experta en hipotecas: "La diferencia entre el 3,31 del Euríbor y el 2,5 del Banco Central confirman más subidas"

El mercado hipotecario afronta un nuevo escenario de incertidumbre. La subida del Euríbor y las previsiones que manejan los mercados de futuros apuntan a un posible endurecimiento de las condiciones de financiación, una situación que preocupa especialmente a quienes están buscando vivienda o ya se encuentran negociando un préstamo con el banco.

El acceso a la vivienda continúa condicionado por unos precios elevados, la escasez de oferta y las dificultades de los compradores para reunir el ahorro necesario.

A estos obstáculos se suma ahora la evolución de los tipos de interés, que puede encarecer las cuotas hipotecarias y complicar todavía más las operaciones de quienes dependen de la financiación.

Qué es el Euríbor

El Euríbor es el índice de referencia que se utiliza para calcular el interés de la mayoría de las hipotecas variables en España. Su evolución influye directamente en las cuotas de los préstamos que se revisan periódicamente, por lo que conocer su valor resulta fundamental para quienes tienen una vivienda financiada o están pensando en comprarla.

Cuando el Euríbor sube, las hipotecas variables pueden encarecerse en sus revisiones. Para quienes todavía no han firmado, además, su evolución sirve como una referencia para valorar el coste de la financiación y negociar las condiciones con los bancos.

Qué dicen los expertos

La experta en hipotecas y ex trabajadora de la banca Montse Cespedosa analiza esta situación en uno de sus últimos vídeos en YouTube. En él, destaca que el Euríbor "se dispara y registra la quinta mayor subida de toda su historia", después de alcanzar un valor del 3,31 %.

Cespedosa también pone el foco en las previsiones del mercado. Según explica, "el mercado de futuros a 25 y a 30 años descuentan ya el 3 y el 5%". Una circunstancia que, a su juicio, puede traducirse en un nuevo endurecimiento de las condiciones para quienes están tramitando una hipoteca.

En este sentido, la experta advierte de que "la mayoría de los bancos van a volver a subir condiciones el próximo lunes". Además, señala que "la diferencia entre el 3,31 del Euríbor y el 2 y medio del Banco Central Europeo confirman más subidas" en el mercado.

Cespedosa lanza una recomendación a aquellos que estén en el proceso de negociar una hipoteca: "Necesitas saber que debes negociar con varios bancos".

La razón, explica, es que "no van a subir todos a la misma velocidad".

Alicante, un mercado tensionado

La situación resulta especialmente relevante en la provincia de Alicante, donde el precio de la vivienda mantiene una evolución tensionada. Cespedosa sitúa a Alicante, junto a Baleares y Málaga, entre los mercados que continúan "fuera de sí", frente al freno que empieza a apreciarse en otras zonas.

La experta relaciona esta presión con la elevada compra de vivienda por parte de no residentes y con la adquisición de segundas residencias, especialmente en las zonas del litoral.

https://youtube.com/shorts/4F_IgF8r-U4?si=TrL8MOUYENmPYavw

El ahorro y la hipoteca

El problema aparece cuando esa presión sobre los precios se enfrenta a las condiciones actuales de financiación. Un euríbor cercano al 3% dificulta especialmente el acceso de los jóvenes que compran por primera vez y no cuentan con ayuda familiar o suficientes ahorros.

Según explica el representante inmobiliario de la Peña en una entrevista para EL ESPAÑOL de Alicante, las entidades suelen financiar hasta el 80% del valor de tasación, por lo que el comprador debe disponer del 20% restante. A esta cantidad se suma aproximadamente un 9% de ITP y entre 2.500 y 3.000 euros en gastos.

Así, para una vivienda de 250.000 euros, el ahorro necesario puede situarse en torno a los 75.500 euros. Los avales del Institut Valencià de Finances (IVF) permiten, no obstante, a jóvenes de hasta 45 años financiar hasta el 100% de la adquisición en viviendas de hasta 310.000 euros.