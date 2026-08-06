Joaquín García, experto en coches eléctricos, sobre el Plan Auto +: "Pueden ahorrar hasta 4.375 €, pero se agota rápido"

El Gobierno aprobó el pasado mes de julio, a través de un real decreto, las bases reguladoras del Plan Auto+, el programa de incentivos para la compra de vehículos electrificados, económicos y europeos que puede ahorrar a los conductores más de 4.000 euros a la hora de adquirirlos.

Dicho programa de ayudas cuenta con una dotación de 400 millones de euros y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

El asesor comercial Joaquín García, de Omoda y Jaecoo Borjamotor de Alicante, explica que se trata de una ayuda estatal para la compra de vehículos 100 % eléctricos o híbridos enchufables.

Las condiciones para acogerse a este programa de incentivos contemplan un par de aspectos importantes para poder beneficiarse de estas ayudas.

"Si es un vehículo eléctrico puro, el comprador puede llegar a ahorrarse hasta 4.375 euros: 3.375 euros procedentes del Plan Auto+ más 1.125 euros de un descuento directo por parte del concesionario", desglosa García, quien apunta que este tipo de ayudas, al igual que pasó con el Plan Moves, "se agotan rápido".

El presupuesto destinado se quedará corto en apenas unos meses, según las estimaciones de los concesionarios.

"Tengo clientes que han pedido ayudas anteriores y la han recibido a los dos o tres años. Lograr que sea algo más rápido sería muy positivo desde el punto de vista del cliente", indica.

Al tener carácter retroactivo, el experto sostiene que "ayuda a la gente que duda entre comprar un vehículo de gasolina, diésel o uno de cero emisiones (como eléctricos o híbridos enchufables) a que se decante más por el eléctrico. Aparte de por la ayuda en sí, influye mucho el consumo y las ventajas de la etiqueta Cero; eso es lo que se quiere incentivar y se está consiguiendo".

El mayor obstáculo de este tipo de ayudas es la falta de información, algo contra lo que ya combaten los concesionarios y que poco a poco están consiguiendo superar.

"Nosotros, en los concesionarios, intentamos ayudar al máximo a toda persona que viene con dudas. Al principio prácticamente no se tenía información sobre el tema, pero hoy en día yo, que trabajo de esto, veo que la gente ya viene mucho más informada".

El conocimiento de los clientes, junto con los incentivos, hace que las ventas se hayan disparado en los últimos años.

En el primer semestre del año, las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en España se han incrementado un 38,7% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 154.271 unidades, según datos de la patronal de fabricantes Anfac. Unas cifras que suponen el 20% del mercado de vehículos nuevos en el mercado patrio.

De esta cifra, el 10,8% del mercado corresponde a vehículos híbridos enchufables, mientras que el 9,1% restante corresponde a modelos 100% eléctricos.

"Sobre todo en este último año y medio o dos años, las ventas están mucho más enfocadas a vehículos híbridos (ya sean autorrecargables o enchufables) o eléctricos, antes que a vehículos de gasolina o diésel. La gente busca ahora la etiqueta Eco o la etiqueta Cero, aparte de por reducir consumos y emisiones, muy especialmente por las restricciones de acceso a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona", destaca.