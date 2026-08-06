El alquiler de temporada en Alicante sube un 8,3% y el piso ya cuesta de media 1.300 euros al mes

Alquilar una vivienda de temporada en Alicante es ahora más caro que hace un año. El precio medio de los apartamentos de media estancia alcanza los 1.300 euros al mes en la ciudad, lo que supone un incremento interanual del 8,3%, según el último Índice trimestral de evolución de precios elaborado por Spotahome.

La plataforma, especializada en alquileres de media y larga estancia, explica que el mercado atraviesa un periodo marcado por la fuerte demanda estival, la adaptación de los propietarios a la normativa vigente y una oferta de viviendas que continúa siendo limitada.

En este contexto, Spotahome señala que Alicante "mantiene el pulso y acelera ligeramente", al pasar de un incremento interanual del 7,8% registrado en el primer trimestre al 8,3% del segundo, consolidando así la tendencia alcista de los alquileres de temporada en la ciudad.

Pese al encarecimiento de los pisos completos, Alicante sigue figurando entre las ciudades más económicas para quienes optan por compartir vivienda. El informe sitúa el precio medio de una habitación en 400 euros mensuales, una de las rentas más bajas del estudio, al mismo nivel que Sevilla y solo por encima de Granada, donde la media es de 350 euros.

Spotahome destaca que el alquiler de una habitación continúa siendo la alternativa más extendida para quienes no pueden o no quieren asumir el coste de un apartamento completo, especialmente entre estudiantes, trabajadores desplazados y jóvenes profesionales.

La realidad del mercado

La propia oferta publicada en Spotahome muestra cómo se trasladan estos precios al mercado. Uno de los anuncios disponibles ofrece un piso de dos dormitorios en el centro de Alicante por 1.200 euros al mes, una cifra muy cercana a la media de 1.300 euros que refleja el índice para la ciudad.

La vivienda, disponible desde el 5 de agosto y dirigida exclusivamente a chicas, está completamente amueblada y equipada con aire acondicionado, lavavajillas, horno, lavadora, microondas y ascensor, entre otros servicios.

En la descripción del inmueble, el propietario asegura que se trata de un "apartamento totalmente nuevo con dos dormitorios en pleno centro de Alicante" y destaca que, pese a su ubicación céntrica, "se encuentra en un barrio tranquilo" donde "se respira paz".

Por su parte, Spotahome pone el acento en la ubicación del inmueble y en sus prestaciones. La plataforma explica que el apartamento ha sido revisado previamente y subraya que se encuentra cerca de lugares como la Plaza 25 de Mayo, además de indicar que dispone de una cocina completamente equipada, conexión wifi y admite mascotas.

El resto del mercado

El informe también refleja que la evolución del alquiler de temporada no es homogénea en el conjunto del país. Sevilla registra el mayor incremento interanual en el precio de los apartamentos, con una subida del 23,7% hasta alcanzar una media de 1.355 euros mensuales.

Barcelona continúa siendo la ciudad más cara para alquilar un piso de media estancia, con una renta media de 1.750 euros tras aumentar un 12,9%. Bilbao alcanza los 1.600 euros, mientras que Madrid modera su crecimiento y registra una subida del 2,6%, con un precio medio de 1.590 euros.

En cambio, Málaga reduce el descenso de precios que ya experimentó a comienzos de año y Granada pasa de registrar subidas a anotar una ligera caída del 1,9%, hasta situarse en una media de 883 euros mensuales.

Spotahome concluye que el alquiler de media estancia sigue consolidándose como una respuesta a la demanda de perfiles cada vez más diversos, entre los que figuran estudiantes, profesionales desplazados e inquilinos internacionales.