Subastan un dúplex de 106 m2 desde 901 euros: "Tiene dos zonas ajardinadas y terraza con finca cercada"

La Agencia Tributaria ha publicado en el Portal de Subastas del BOE, una nueva subasta de vivienda en la provincia de Alicante.

La casa, ubicada en el municipio de Petrer, se subasta mediante una puja mínima de 901 euros y se ofrece el 50 % de su titularidad.

Y es que la vivienda se ha convertido ya en la primera preocupación de los españoles, tal y como lo refleja la última encuesta realizada por el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada el pasado mes de enero.

Frente a ello, muchos son los que van buscando opciones de cualquier tipo para poder convertirse en propietarios, y es en este contexto en el que entran ofertas como las que publica la Agencia Tributaria mediante la subasta de viviendas.

En este caso, el inmueble se sitúa en la calle Costa Verde de Petrer, dentro de un complejo residencial, y corresponde a un dúplex con comunicación interior mediante escalera. Según consta en el anuncio oficial, la subasta afecta a la mitad indivisa del usufructo vitalicio de la vivienda, un aspecto clave que los interesados deben tener en cuenta antes de participar.

La propiedad cuenta con una superficie total de 106,76 metros cuadrados. De ellos, 57,86 metros cuadrados corresponden a la parte edificada en cada planta, mientras que los 48,90 metros restantes se destinan a dos zonas ajardinadas de uso exclusivo. Además, dispone de terraza y la finca se encuentra completamente cercada, lo que aporta mayor privacidad.

En cuanto a su distribución y entorno, la vivienda está adosada a otras dentro del mismo conjunto residencial. Linda con las viviendas número 7 y 9, y tiene acceso desde una acera común del complejo.

Valor de 9.019 euros

El valor de tasación del inmueble asciende a 9.019,50 euros, aunque la puja mínima arranca en 901,95 euros, una cifra muy por debajo del mercado inmobiliario actual. No obstante, al tratarse de un usufructo y no de la plena propiedad, este tipo de operaciones requieren un análisis detallado por parte de los posibles compradores.

La subasta estará abierta hasta el próximo 20 de julio de 2026 y se puede consultar a través del Portal de Subastas del BOE, donde también se encuentran disponibles las imágenes del inmueble y la documentación completa del expediente.

Este tipo de oportunidades, aunque complejas desde el punto de vista jurídico, siguen despertando el interés de quienes buscan acceder a una vivienda a precios reducidos en un contexto marcado por el encarecimiento del mercado inmobiliario.