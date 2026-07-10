Ineca reclama en su Asamblea "una sola voz" para que la provincia de Alicante avance y crezca

Ineca celebró su Asamblea anual de socios en Elche, una elección de sede que su presidente, Alfredo Millá, reivindicó como “una decisión, no una casualidad”.

Ante el president de la Generalitat Valenciana y de la Diputación, conselleres, socios y una amplia representación empresarial y social, los alcaldes de Elche y Alicante -sentados juntos en un gesto que el presidente destacó como “una declaración de intenciones”-, el Instituto reclamó pensar y defender el territorio como “un solo proyecto”.

El presidente de Ineca afirmó que “separadas, Alicante y Elche son dos ciudades importantes, pero unidas con su entorno, forman una de las grandes realidades urbanas, económicas e industriales de España que deben avanzar juntas para ser un solo territorio, un solo proyecto, una sola voz”.

Millá situó la colaboración territorial en el centro de su intervención. Felicitó a los alcaldes de Alicante y Elche “por entender que Alicante y Elche no compiten entre sí: compiten juntas en un mundo mucho más grande”, y describió la provincia como un sistema de motores que se complementan y se compensan entre sí: el turismo del norte, con Benidorm a la cabeza; el eje industrial y agrícola de Alicante-Elche, el Vinalopó y la Vega Baja; y el turismo residencial que sostiene actividad en decenas de municipios.

Fiel al método del Instituto, el presidente trazó un balance de luces y sombras. La provincia ha duplicado su PIB en un cuarto de siglo, supera los dos millones de habitantes y encadena máximos históricos en empleo, exportaciones y turismo. Sin embargo, su renta por habitante se sitúa en torno al 74 % de la media nacional.

A ello se suman tres brechas estructurales: unas empresas de media un 25 % más pequeñas que las del conjunto de España: lo que limita su productividad e inversión, un déficit inversor acumulado que supera los 2.600 millones de euros y el acceso a la primera vivienda, que “se está convirtiendo en un problema social de primer orden”.

En su intervención enfatizó que la infrainversión en la provincia es un problema “estructural, no de siglas y aportó cifras concretas sobre la inversión pública. En 2025, la inversión estatal licitada en Alicante fue de 37 euros por habitante, frente a los 194 de la media nacional.

En los últimos quince años, cada habitante de la provincia ha recibido 754 euros de inversión del Estado, frente a los 1.634 del español medio -menos de la mitad-.

“Somos la cuarta provincia de España por población y ocupamos la posición 51 de 52 en inversión por habitante”, resumió. La inversión autonómica dibuja, según el instituto, un patrón similar: con el 37 % de la población de la Comunitat, Alicante ha recibido en quince años el 28,9 % de la inversión de la Generalitat -938 euros por habitante frente a los 1.455 de la provincia de Valencia-, una deuda inversora acumulada de 490 millones de euros.

El presidente insistió en que se trata de “una realidad que ponemos en conocimiento para ajustarla y revertirla”, que atraviesa “gobiernos de todos los colores”, y advirtió: “los territorios en los que no se invierte no se quedan quietos. Decaen”.

Consejo Asesor y proyección en Madrid

Millá reclamó también autocrítica a la propia provincia insistiendo en “que no nos hemos hecho ver” y explicó que Ineca está trabajando para superar esa invisibilidad con Consejo Asesor formado por once profesionales (Manuel Broseta, Santiago Carbó, Carlos Martínez, Carolina Martínez-Caro, Juan Pedro Moreno, Carlos Núñez, Jorge Ramos, Remedios Ruiz, Francisco Uría, Asunción Valdés y Alfonso Vegara) vinculados a la provincia de Alicante que desarrollan su carrera en Madrid y que lideran o han liderado primeras firmas y organizaciones, entre ellas Accenture, Citigroup, Banco Santander, Julius Baer, KPMG, PRISA, Mediapro, Paramount España, Broseta Abogados o la Fundación Metrópoli y su 3 incorporación a la Fundación Conexus, que conecta el talento de la Comunitat Valenciana con Madrid, y estrenó su Consejo Asesor.

El presidente cerró su intervención con un llamamiento a la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y sociedad civil, y con un mensaje directo al President de la Generalitat: “Hoy no le pedimos comprensión, que sabemos que la tiene. Le pedimos ambición compartida: que los datos que hoy hemos puesto sobre la mesa sean, dentro de unos años, la medida de todo lo que juntos fuimos capaces de corregir”.