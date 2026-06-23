Les Corts fija tres sesiones en julio para investigar el caso de las VPO de Les Naus de Alicante

La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública del residencial Les Naus de Alicante da un nuevo paso con la programación de tres jornadas de comparecencias durante el mes de julio. Las sesiones se celebrarán los días 2, 8 y 23.

La ampliación del calendario ha sido anunciada este martes por el síndic de Vox, José María Llanos, después de la Junta de Síndics. Según ha explicado, a la sesión ya prevista para el 2 de julio, en la que comenzarán las primeras comparecencias, se suman ahora otras dos fechas tras ampliarse el periodo de sesiones de Les Corts hasta el 31 de julio

"Tenemos interés en que no se retrase la comisión" de investigación, cuyo plan de trabajo incluye 80 comparecencias, y que "vaya funcionando", ha indicado Llanos, quien ha lamentado que ya pidieron al Ayuntamiento de Alicante que entregara a Les Corts una documentación y por el momento "no se ha producido esa entrega".

Según publica la Agencia EFE, la creación de esta comisión de investigación se aprobó el pasado 19 de febrero a propuesta de Vox y se constituyó el 5 de marzo, aunque el plan de trabajo con el listado de documentos y de comparecientes no se aprobó hasta el 22 de mayo, cuando PP y Vox acordaron citar, entre otros, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a responsables autonómicos de Vivienda, pero no a la titular de la Conselleria, Susana Camarero.

Para la primera sesión dedicada a comparecencias, el próximo 2 de julio, se va a citar por la mañana al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri, al exvicealcalde y exedil de Urbanismo Miguel Ángel Pavón, al exsegundo teniente de alcalde Natxo Bellido y a la exedil de Hacienda y Patrimonio de Alicante Sofía Morales.

Por la tarde, está previsto que comparezcan el 2 de julio en Les Corts el que fue edil de Hacienda de Alicante entre 2023 y 2025, Antonio Gallego, y el jefe del departamento técnico de Obras y asesor técnico, Antonio Faura Díez, según han informado fuentes de la comisión de investigación.