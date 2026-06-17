Confirmado por la Generalitat: ayudas de hasta 38.000 € para potenciar el turismo en pueblos en riesgo de despoblación

Los municipios de la Comunitat Valenciana afectados por la despoblación contarán en 2026 con una nueva herramienta para impulsar su actividad turística.

Turisme Comunitat Valenciana ha lanzado una línea de ayudas dotada con 750.000 euros destinada a respaldar proyectos capaces de atraer visitantes y generar nuevas oportunidades económicas en estas localidades.

La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), está dirigida a empresas turísticas, personas trabajadoras autónomas y entidades adheridas a Creaturisme que desarrollen iniciativas en municipios en riesgo de despoblación.

Las subvenciones podrán cubrir hasta el 75 % de la inversión realizada, con un máximo de 37.500 euros por beneficiario.

El objetivo de estas ayudas es reforzar la oferta turística de las zonas de interior y convertir el turismo en un motor de desarrollo local.

A través de esta línea, la Generalitat busca favorecer la creación y consolidación de proyectos con continuidad en el tiempo, capaces de dinamizar la economía y contribuir a fijar población en los municipios más afectados por este fenómeno.

Asimismo, Cano ha remarcado que “el turismo es una herramienta clave para avanzar en la cohesión territorial, poner en valor los recursos locales y favorecer que los municipios de interior puedan desarrollar propuestas turísticas sostenibles, atractivas y con continuidad en el tiempo”.

La consellera de Turismo ha señalado que esta nueva línea de ayudas se enmarca en la estrategia de Turisme Comunitat Valenciana orientada a impulsar un turismo generador de oportunidades en el territorio, favoreciendo la diversificación económica y la fijación de población en las zonas de interior.

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha resaltado que “estamos tratando el reto de la lucha contra la despoblación, no sólo mediante el mantenimiento y mejora de las líneas presupuestarias, sino también a través de un trabajo transversal del Consell en su conjunto, con una mirada en positivo de cada una de las consellerias hacia todos los municipios de interior que sufren este fenómeno”.

Por ello, ha agradecido "el trabajo sectorial realizado por cada conselleria”.

Podrán optar a estas ayudas empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, así como personas trabajadoras autónomas y empresas adheridas al programa Creaturisme, que impulsen proyectos turísticos capaces de generar flujo de visitantes hacia municipios en riesgo de despoblación.

La ayuda podrá alcanzar el 75 % del coste subvencionable, mientras que el importe máximo por entidad beneficiaria será de 37.500 euros. Asimismo, no se contemplarán ayudas para proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a 15.000 euros.

Turisme Comunitat Valenciana ha organizado para el 19 de junio una jornada online dirigida a informar a las personas interesadas sobre esta nueva línea de ayudas.

Sobre la nueva línea

Entre las actuaciones subvencionables se incluirán proyectos de actividades turísticas, gastos de personal vinculado al proyecto, alquiler de locales comerciales o vehículos necesarios para su desarrollo, contratación de servicios externos, campañas de promoción y publicidad directamente relacionadas con la actuación, así como impuestos locales y gastos de auditoría de la cuenta justificativa.

En todo caso, la convocatoria se dirige a iniciativas que integren un conjunto de actividades o actuaciones de carácter periódico o con continuidad temporal, por lo que no tendrán cabida las propuestas basadas únicamente en una acción puntual.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 22 de junio y finalizará el 3 de julio de 2026.

La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat y del trámite específico habilitado para este programa, tras la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Cabe destacar que los proyectos subvencionados deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Con esta nueva línea de ayudas, Turisme Comunitat Valenciana refuerza su apuesta por impulsar la actividad turística como instrumento para combatir la despoblación, dinamizar el tejido económico local y generar nuevas oportunidades en los municipios del interior de la Comunitat Valenciana.