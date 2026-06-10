AEFA pide una ley para la empresa familiar y muestra dos lecciones de liderazgo desde Fluidra y Vicky Foods

La empresa familiar volvió a situarse este martes en el centro del debate económico y empresarial de la provincia en la Institución Ferial Alicantina. AEFA celebró su Asamblea General y el V Encuentro Provincial de la Empresa con una jornada marcada por la reivindicación de una ley autonómica específica, la defensa del relevo generacional y dos conversaciones de alto valor simbólico y práctico: la de Fluidra y la de Vicky Foods.

La mañana arrancó con una idea que atravesó toda la jornada: la empresa familiar no es solo una forma de propiedad, sino una manera de entender el negocio con arraigo, compromiso y vocación de permanencia. La presidenta de AEFA, Maite Antón, abrió la asamblea con una petición clara a las administraciones: “Nuestro objetivo es la creación de una ley específica de empresa familiar para tratar esta realidad empresarial en todos sus términos, y hacerlo de manera tan detallada que la ley no tenga posibilidades de interpretación”.

Su reclamación no fue solo jurídica, sino también política y económica: la provincia de Alicante, recordó, depende en gran medida de este modelo empresarial, que representa el 94% del tejido empresarial, genera el 85% del empleo privado y aporta el 80% del PIB privado.

Antón situó esa demanda en una línea de trabajo que AEFA viene desplegando desde hace tiempo ante las administraciones públicas y que, a su juicio, empieza a dar frutos. La asociación celebró que la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2026 incorpore el cuarto grado de consanguinidad en la consideración de empresa familiar, un avance que la entidad interpreta como un paso útil para reforzar la protección del sector y adaptar mejor la norma a su realidad.

También subrayó el crecimiento de la organización, que supera ya las 199 empresas asociadas, y reivindicó el valor de proyectos formativos y divulgativos como “La empresa familiar en las aulas”.

El diputado provincial Carlos Pastor reforzó ese discurso con una frase que condensó buena parte del espíritu de la jornada: “La historia económica de la provincia de Alicante es la historia de la empresa familiar”. Con esa afirmación quiso poner en valor el trabajo de miles de emprendedores que han construido riqueza, empleo y tejido productivo desde la continuidad y la transmisión generacional.

El diputado provincial de Alicante, Carlos Pastor. Iván Villarejo

Pastor también destacó la voz “rigurosa, respetada y cada vez más influyente” de AEFA en la defensa de este modelo empresarial y de su papel en la economía provincial.

El encuentro provincial

Tras la asamblea, el V Encuentro Provincial de la Empresa dio paso a dos conversaciones que permitieron aterrizar ante un nutrido auditorio lo que antes había sido una reivindicación general. La primera mesa reunió a Maite Antón con Eloy Planes, consejero delegado de Fluidra y presidente del Instituto de la Empresa Familiar, en un diálogo centrado en la evolución de una compañía nacida en 1969 y convertida en líder mundial del sector de las piscinas.

Como explicó el empresario de segunda generación, su trayectoria, marcada por decisiones estratégicas y por el crecimiento internacional, sirvió como ejemplo de lo que puede llegar a construir una empresa familiar cuando sabe combinar visión, profesionalización y paciencia.

Planes repasó la historia de una compañía que comenzó con cuatro familias, avanzó con el apoyo de Banco Sabadell, dio el salto a bolsa y más tarde culminó una gran operación con Zodiac.

Eloy Planes, CEO de Fluidra. Presidente del Instituto Empresa Familia (IEF). Iván Villarejo

En ese recorrido dejó una idea central: “Las familias al servicio de la empresa, no al revés”. La frase resumió una filosofía de gobierno corporativo que, en su opinión, explica por qué Fluidra ha sabido crecer sin perder cohesión interna. También insistió en que el éxito de la empresa familiar depende de saber ordenar las reglas antes de que aparezcan los conflictos y de entender que el relevo generacional no puede improvisarse.

“Lo más importante es el fondo, y a eso hay que dedicarle tiempo”, señaló, al hablar del pacto entre socios y de la necesidad de construir desde la claridad y no desde la urgencia.

El directivo de Fluidra defendió además que las familias deben pensar a largo plazo y entender que el proyecto empresarial tiene que estar por encima de los intereses particulares. “Nosotros no nos ponemos límites; el mundo es el mercado”, dijo al explicar la vocación internacional de la compañía. Para Planes, ese crecimiento solo es posible cuando las siguientes generaciones asumen que heredan algo más que un paquete accionarial: heredan responsabilidad, cultura empresarial y una obligación de continuidad que exige formación, compromiso y generosidad.

La conversación cambió de tono, pero no de fondo, en la segunda mesa, donde Vicky Foods ofreció un relato más íntimo y familiar sobre la evolución de una empresa que ha sabido crecer sin perder la memoria de su origen.

Moderados por Ángeles Serna, vicepresidenta de AEFA y presidenta de TM Grupo Inmobiliario, Rafael Juan y Carlos Juan explicaron cómo la compañía valenciana antes conocida como Dulcesol ha afrontado los cambios generacionales, la diversificación y la profesionalización con una mezcla de prudencia y ambición.

Ángeles Serna, vicepresidenta de AEFA, con Rafael Juan, CEO de Vicky Foods. Iván Villarejo

Rafael Juan recordó el peso decisivo de la fundadora, Victoria, en la cultura de la empresa. “Hablar de Vicky Foods es, para mí, hablar también de mi madre, Victoria”, señaló, antes de subrayar que su manera de entender el trabajo, el esfuerzo y el compromiso sigue muy presente en la compañía.

“Nos enseñó que una empresa familiar no solo se construye para crecer, sino para perdurar”, añadió, en una frase que conectó con el eje central de toda la jornada: la continuidad como valor empresarial y social. El consejero delegado insistió también en que la tradición no debe enfrentarse con la innovación, sino convivir con ella. “En una empresa familiar, tradición e innovación no compiten; tienen que caminar juntas”, afirmó.

Carlos Juan, general manager de Vicky Foods Iván Villarejo

Carlos Juan aportó la mirada de quien ha crecido dentro de la empresa y ha vivido su transformación desde dentro. Explicó que desde pequeño conoció de cerca la fábrica, a los empleados y la cultura interna de la compañía, algo que considera decisivo para fortalecer el vínculo de pertenencia.

“El éxito ha consistido en vivir la empresa desde pequeños”, dijo, al tiempo que defendía que esa experiencia compartida facilita la continuidad y la comprensión del legado recibido. En su opinión, el relevo funciona mejor cuando se planifica con tiempo y cuando las dos generaciones conviven durante el proceso de transición. “Si puedes hacerlo con tiempo, y en el proceso de entrada se solapan las dos personas, es la mejor manera de hacerlo”, explicó.

La conversación entre padre e hijo dejó también otra idea relevante: la empresa familiar no se sostiene solo con afecto o identidad compartida, sino con órganos claros, protocolos y capacidad para gestionar las discrepancias antes de que se conviertan en crisis.

“Los conflictos hay que gestionarlos, no dejar que se eternicen”, señaló Rafael Juan, mientras Carlos defendía que lo importante no es evitar toda discusión, sino encauzarla con orden, criterio y apoyo externo cuando haga falta. Ese equilibrio entre cercanía y profesionalización fue uno de los mensajes más sólidos de la mesa.

Rafael Juan, CEO de Vicky Foods. Iván Villarejo

La mañana terminó con dos planos perfectamente enlazados. En el primero, AEFA reclamó a las administraciones un marco legal más preciso para proteger una fórmula empresarial que representa la gran mayoría del tejido productivo alicantino. En el segundo, Fluidra y Vicky Foods demostraron que la empresa familiar puede crecer, internacionalizarse y profesionalizarse sin romper el vínculo con su origen, siempre que el proyecto común esté por encima de los intereses individuales.

En la última mesa de diálogo celebrado en el V Encuentro, los protagonistas fueron José María Moreno, CEO del Grupo El Castillo y vocal de la Junta Directiva de AEFA, e Ignacio Juliá, CEO de Banco Santander en España. En su coloquio compartieron inquietudes, analizaron la situación financiera de la economía y comentaron aspectos diversos sobre los retos, y también las oportunidades que las empresas familiares deben prepararse para solventar y para aprovechar, respectivamente.

Ignacio Juliá, CEO Santander España. Iván Villarejo

Julià habló de un panorama de incertidumbre, pero que los datos y los diferentes parámetros permiten hablar de una situación de “optimismo y prudencia” en el panorama económico. El responsable de Santander España ha marcado como retos económicos conjuntos la productividad empresarial, la necesidad de incrementar la inversión en tecnología y solventar el problema de la vivienda para mejorar las oportunidades del tejido empresarial.

Entre la reivindicación institucional y el testimonio empresarial, la jornada de IFA dejó una misma convicción: la empresa familiar sigue siendo uno de los grandes activos económicos y sociales de la provincia, pero para sostener ese papel necesita seguridad jurídica, estabilidad normativa y una cultura de relevo bien preparada. En Alicante, la continuidad también es una forma de competitividad.