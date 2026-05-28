Ya está en vigor: la ayuda de la Comunidad Valenciana para financiar hasta el 100% de la compra de la primera vivienda

La Generalitat Valenciana tiene en marcha una línea de ayudas pensada para facilitar la compra de la primera vivienda, que introduce una novedad relevante: la posibilidad de acceder a hipotecas que pueden cubrir hasta el 100% del valor del inmueble mediante avales públicos.

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos sociales, especialmente para los jóvenes. Aunque en muchos casos la capacidad de pagar una cuota hipotecaria existe, el verdadero obstáculo sigue estando en el ahorro inicial necesario para dar el paso.

Y es que comprar una vivienda no se limita a afrontar el pago mensual del préstamo. También exige contar previamente con un colchón económico que cubra la entrada, -habitualmente el 20% del precio-, además de impuestos y otros gastos asociados, algo difícil de alcanzar en las primeras etapas laborales.

Esa barrera deja fuera a una parte importante de potenciales compradores.

En este escenario, las administraciones públicas han comenzado a activar mecanismos de apoyo basados en avales. A nivel estatal, el Ejecutivo puso en marcha la línea de garantías del ICO, aunque su desarrollo avanza con dificultades.

Pese a que se ha aprobado su continuidad, en mayo de 2026 aún no se han concretado acuerdos operativos con las entidades bancarias, lo que está limitando su implantación efectiva y retrasando su llegada a los posibles beneficiarios

El aval del IVF

Por ello, en la Comunitat Valenciana, el foco está ahora en el programa del Institut Valencià de Finances (IVF), que sí está operativo y mostrando resultados.

El programa de garantías del IVF ha arrancado el año con fuerza. Solo en el primer trimestre de 2026 ha aprobado 509 operaciones que han beneficiado a 764 jóvenes, duplicando las cifras del mismo periodo del año anterior.

Aunque la Generalitat lleva tiempo trabajando con este aval, la gran novedad de este año es que se puede conseguir hasta el 100% del valor de la vivienda, sin contar con los gastos extra de la compraventa, como la tasación, impuestos, notaría y demás.

Esto supone un cambio radical, ya que elimina la necesidad de contar con ese ahorro inicial que tradicionalmente exigían los bancos.

Requisitos y condiciones

El programa está dirigido a personas mayores de edad, generalmente de hasta 45 años, que quieran comprar su primera vivienda y residan en la Comunitat Valenciana desde hace al menos dos años .

Uno de los puntos clave es que no se puede ser propietario de otra vivienda, aunque existen excepciones concretas, como tener solo una parte o haber perdido el uso tras un divorcio .

En cuanto al inmueble, debe estar situado en la Comunitat Valenciana, destinarse a residencia habitual y tener un precio máximo de 311.000 euros, sin contar impuestos .

Cómo funciona el aval

El IVF actúa como avalista del tramo que normalmente no financian los bancos. En concreto, cubre hasta un 20% del valor de la vivienda, lo que permite que la hipoteca supere el habitual 80% y alcance el 100% .

Además, esta garantía no tiene coste para el comprador y se mantiene hasta que el préstamo se reduce por debajo de ese 80% inicial .

En la práctica, esto abre la puerta a comprar vivienda sin necesidad de ahorros previos, siempre que se cumplan los requisitos y se obtenga la financiación bancaria.

Su principal desventaja con respecto a los ICO, es que el comprador es quien se debe encargar de tramitarlo, mientras que con el aval estatal, son las entidades financieras las encargadas de gestionar todo el papeleo.

Un escenario que, en pleno bloqueo de otras ayudas estatales, sitúa al IVF como una de las principales vías para que los jóvenes puedan dar el paso de comprar su primera casa en la Comunitat Valenciana.