Subastan una vivienda por 79.000 € en una zona con potencial en Alicante: hay comercios cerca

El mercado de las viviendas en subasta vuelve a dejar oportunidades llamativas en Alicante. Uno de los anuncios publicados en Idealista ofrece un piso por 79.000 euros en el barrio de Princesa Mercedes, una zona tradicional y obrera de la ciudad que gana atractivo por los proyectos urbanísticos previstos en su entorno.

La vivienda se sitúa en la calle Ángel Celdrán Carratalá, muy cerca de los nuevos juzgados que se están construyendo en Alicante.

A ello se suma el futuro Parque Central impulsado por el Ayuntamiento, una actuación que pretende conectar los barrios de Alipark, Princesa Mercedes, Ciudad de Asís y San Blas mediante una gran zona verde de 156.000 metros cuadrados que irá desde la plaza de la Estrella hasta la autovía.

La ubicación también destaca por su cercanía a la estación de tren Alicante-Terminal, situada a apenas diez minutos, además de contar con supermercados, pequeños comercios y servicios en los alrededores.

Todo ello convierte a este barrio en una de las zonas que podrían experimentar una revalorización en los próximos años gracias a las nuevas infraestructuras.

Un piso de 88 metros

Según figura en el anuncio publicado en Idealista, la vivienda cuenta con 88 metros cuadrados construidos, tres dormitorios y un baño. El inmueble se encuentra en una tercera planta exterior sin ascensor y fue construido en 1961.

La publicación recalca que se trata de una "oportunidad para inversores" y advierte de que el activo se encuentra actualmente alquilado y con inquilinos.

Además, especifica que es un "activo sin posesión", por lo que "no se puede visitar".

El anuncio también aclara que la operación se realiza mediante subasta judicial y cesión de remate, por lo que no se trata de una compraventa convencional.

El bloque de viviendas del inmueble subastado. Idealista

En este sentido, el portal explica que "el importe publicado ha de ser considerado como una orientación al precio por el cual puede adjudicarse el inmueble".

Otras viviendas en subasta

Idealista cuenta actualmente con otros inmuebles en subasta dentro de la ciudad de Alicante, aunque muchos de ellos presentan precios superiores o se encuentran en barrios menos demandados.

Entre los ejemplos aparece un piso en la calle Sidi Ifni, en Nou Alacant, anunciado por 79.900 euros. También figura otra vivienda en la calle Pintor Pedro Camacho, en Ciudad Elegida, con un precio de 95.300 euros, además de otro inmueble en esa misma vía que alcanza los 150.000 euros.

Una operación con riesgos

Aunque este tipo de operaciones pueden ofrecer precios por debajo del mercado, también implican importantes riesgos para el comprador.

Uno de los principales inconvenientes es que el proceso no suele ser rápido ni sencillo, por lo que no resulta una opción adecuada para quienes necesitan entrar a vivir de manera inmediata.

Además, muchas de estas viviendas no se pueden visitar antes de la compra, lo que impide conocer el estado real del inmueble.

En algunos casos pueden existir cargas pendientes, okupaciones, problemas urbanísticos o importantes necesidades de reforma que el futuro propietario deberá asumir tras la adjudicación.

Otro aspecto relevante es la financiación. Estas operaciones suelen requerir disponer del dinero en un plazo reducido, lo que dificulta recurrir a una hipoteca tradicional.

Los expertos recomiendan analizar con detalle toda la documentación antes de participar en una subasta.