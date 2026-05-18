¿Cómo hacer negocio real con China en 2026?: empresarios desvelan en Alicante las claves del éxito en el mercado asiático

El mercado chino sigue siendo uno de los grandes enigmas, -y a la vez una de las mayores oportunidades-, para las empresas europeas que miran a 2026 con ambición internacional. Pero entrar no es cuestión de intuición ni de rapidez, sino que es una partida larga, con reglas propias, donde la cultura pesa tanto como el producto.

Entender China como mercado exige un giro profundo de mentalidad. No basta con exportar un producto, sino que hay que reinterpretarlo desde cero para un consumidor con códigos propios.

La CEO de 'Chino Rocket', Veline Ong, lo resume bien, -en un evento organizado este viernes por Jovempa sobre 'Cómo hacer negocio real con China en 2026'-, al señalar el error más habitual de las empresas extranjeras: intentar vender sin adaptación. Además, advierte de un factor que suele infravalorarse en Europa: el tiempo.

A diferencia de la cultura empresarial europea, donde el contrato es el punto de partida, en el país asiático los negocios nacen tras forjar una profunda amistad. "En China firmar un contrato simplemente es una carta de intención, pero si tú no tienes una buena relación con ellos, se puede romper fácilmente", asegura Ong.

La empresaria china insiste en que las empresas necesitan paciencia, a menudo de entre dos y cinco años, para consolidar la mutua confianza antes de operar con garantías.

El peso del protocolo

En el ecosistema empresarial chino, el protocolo no es un detalle, sino que es la base sobre la que se construye cualquier relación comercial.

Conceptos como el Mianzi (la reputación o imagen pública) y el Guanxi (la red de contactos y reciprocidad) resultan determinantes para avanzar o fracasar en una negociación.

El director del departamento Deportivo Internacional, Simon Shan, subraya que el respeto interno es innegociable.

Una de las normas más estrictas es evitar cualquier situación de confrontación pública. Las discrepancias, recalcan, siempre deben resolverse en privado.

Ong añade una clave cultural que desconcierta a muchos empresarios occidentales: la comunicación indirecta.

"Los chinos siempre dicen 'sí', pero a veces su 'sí' significa 'no'. Es una trampa, se tiene que leer y escuchar entre líneas", apunta la CEO de Chino Rocket, quien explica que expresiones como "vamos a considerarlo" suelen encubrir un rechazo.

También en los gestos hay un lenguaje propio: las tarjetas de visita o los regalos se entregan y reciben con ambas manos, con atención y respeto, sin precipitación ni informalidad.

Oportunidades reales en el deporte

El deporte, especialmente el fútbol, emerge como uno de los grandes vectores de oportunidad en la relación entre Europa y China.

Simon Shan detalla que el país asiático está realizando inversiones multimillonarias en infraestructuras deportivas, pero arrastra una carencia estructural clave: la falta de metodología formativa y de entrenadores especializados desde las categorías inferiores.

A ello se suma un sistema educativo altamente exigente que limita el tiempo libre de los jóvenes, lo que complica el desarrollo deportivo a gran escala.

Sin embargo, el interés existe y es creciente. Y también el negocio.

"Hay mucha gente que quiere venir aquí a estudiar, a aprender metodología española de fútbol, incluso europea, porque ya sabemos que el fútbol en España para mí es lo mejor", destaca Shan sobre el potencial de exportación del conocimiento deportivo europeo.

Los ponentes coinciden en una recomendación clave para cualquier empresa que quiera dar el salto: observar antes de entrar.

Plataformas digitales como Douyin, -la versión original de TikTok en China-, o Xiaohongshu (Red Note) se han convertido en herramientas imprescindibles para analizar tendencias de consumo y comportamiento del mercado antes de realizar inversiones físicas.