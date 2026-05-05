Las inmobiliarias coinciden: la vivienda desacelera su ritmo y el alza de precios cae al 2,5% en la Comunidad Valenciana

El mercado de la vivienda en la Comunidad Valenciana comienza a perder fuelle, especialmente en la evolución de los precios. Las inmobiliarias detectan una clara desaceleración tras un inicio de año en el que las subidas empiezan a moderarse de forma significativa.

En el primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda crece un 5,4%, pero el sector ya anticipa un frenazo notable. Las previsiones apuntan a que el incremento medio no superará el 2,5% al cierre del segundo trimestre, lo que supone prácticamente reducir a la mitad el ritmo de encarecimiento.

Este cambio de tendencia llega acompañado de una menor actividad. Las operaciones de compraventa descienden un 4,6% y también cae el número de contactos y viviendas captadas, lo que refuerza la percepción de un mercado más frío.

Menos movimiento

La caída de operaciones se consolida en el arranque del año, con un retroceso medio del 4,6% respecto al último trimestre de 2025.

A esto se suma un menor dinamismo comercial: el 44% de las agencias detecta menos contactos, mientras que solo el 22,5% percibe un aumento

La captación de vivienda sigue una tendencia similar. Un 42,7% de las inmobiliarias asegura que ha disminuido, frente a un 35,4% que la mantiene estable. Solo una de cada cinco agencias logra incrementar su cartera.

En paralelo, los tiempos de cierre se alargan. Las operaciones pasan de una media de dos meses en 2025 a 2,3 meses, en un contexto donde el precio medio se sitúa en 270.000 euros.

El alquiler, tensionado

Frente al enfriamiento de la compraventa, el alquiler continúa bajo presión. La demanda se mantiene o aumenta para cerca del 46% de las inmobiliarias, mientras la oferta sigue siendo limitada.

Solo un 14,7% de las agencias percibe un incremento de vivienda disponible en alquiler, mientras que la mayoría coincide en que el stock sigue siendo insuficiente. Este desequilibrio mantiene la tensión en el mercado.

El cliente internacional

El comprador extranjero continúa siendo un pilar clave. Representa de media el 25% de la cartera de clientes de las inmobiliarias valencianas, en un mercado donde el perfil local sigue siendo mayoritario.

Más del 93% de las agencias trabaja con clientes internacionales, principalmente procedentes de la Unión Europea, lo que refuerza el carácter atractivo del territorio para la inversión exterior.

Según el Colegio de Notarios de Valencia, el 51% de las compras de vivienda en Alicante son realizadas por ciudadanos internacionales.

Un cambio de ciclo

Las previsiones para los próximos meses apuntan a una estabilización del mercado. Aunque persiste la división de opiniones sobre la evolución de las compraventas, el sector coincide en que el crecimiento de los precios será más contenido.

El incremento medio previsto del 2,5% consolida el giro hacia un escenario menos expansivo. Un contexto que, unido a la menor actividad, sugiere un posible cambio de ciclo en el mercado inmobiliario valenciano.

Para aumentar la oferta

Ante la escasez de vivienda, el sector reclama medidas urgentes. El 71,9% de las inmobiliarias apuesta por agilizar los desahucios en casos de ocupación como principal vía para incentivar la oferta.

También ganan peso propuestas como que la Administración asuma rentas impagadas en situaciones vulnerables o la aplicación de incentivos fiscales a propietarios. La rehabilitación de viviendas y el cambio de uso de locales comerciales completan el abanico de soluciones planteadas.