Energy Sistem designa a José Manuel Guillén como nuevo CEO para impulsar su próxima fase de evolución y expansión

La compañía tecnológica española Energy Sistem ha anunciado el nombramiento de José Manuel Guillén como Director General (CEO), con el objetivo de liderar una nueva etapa marcada por la transformación y el crecimiento.

El directivo, que se incorporó en octubre de 2024 como Global Chief Commercial Officer, acumula más de tres décadas de experiencia en el ámbito del gran consumo y la distribución, habiendo desarrollado su carrera en empresas como Miele, Candy Haier, Leroy Merlin o Carrefour.

Con más de 30 años de trayectoria y presencia en más de 20 mercados internacionales, Energy Sistem refuerza su liderazgo con Guillén, quien ya ha jugado un papel clave en la reciente evolución de la compañía, contribuyendo a recuperar el crecimiento y mejorar la rentabilidad.

Un nuevo impulso estratégico

En esta nueva etapa, la empresa apuesta por consolidar su posicionamiento en los distintos canales donde opera, con la ambición de convertirse en un socio estratégico para clientes relevantes como Inditex, Repsol, El Corte Inglés, FNAC, Amazon, Carrefour, Alcampo o Eroski. Asimismo, busca ampliar su presencia tanto en el mercado nacional como internacional, con especial foco en Europa y Latinoamérica, regiones donde ya cuenta con actividad.

De forma paralela, Energy Sistem está reforzando su estrategia de marketing y digitalización, orientándola hacia un enfoque más experiencial y vinculado al estilo de vida. En este sentido, ha desarrollado colaboraciones con marcas como Oysho, Born Living Yoga, Brownie o Morrison, abriendo nuevas oportunidades en sectores como moda, belleza, hogar, infantil, viajes, tecnología para mascotas o deporte. Su propuesta combina diseño europeo, innovación y tendencias a través de colecciones adaptadas a diferentes públicos y canales.

Dentro de este proceso de transformación, la compañía también impulsa su apuesta por la inteligencia artificial mediante EnergIA, una iniciativa pionera enfocada en mejorar la experiencia del consumidor en el punto de venta.

“Energy Sistem está preparada para dar un paso más en su evolución, consolidándose como referente en tecnología orientada al estilo de vida tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro objetivo es acompañar a nuestros partners en su conexión con el consumidor final mediante productos con identidad propia, concepto y una estrategia diferencial de salida al mercado.

Bajo el lema ‘Different People, Same Energy’, aspiramos a ser una marca global, accesible y dirigida a múltiples públicos, siempre bajo un crecimiento sostenible y rentable”, afirma José Guillén.

Trayectoria profesional

Guillén cuenta con una sólida experiencia tanto en el entorno fabricante como en la gran distribución, siempre vinculado a compañías de alto valor añadido. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones clave en el desarrollo y transformación de negocio en empresas como Miele, Candy Haier, Hisense, Leroy Merlin y Carrefour.

Su perfil destaca por una clara orientación estratégica combinada con una ejecución enfocada a resultados, especialmente en áreas como la gestión de grandes cuentas, la apertura de nuevas líneas de negocio, el liderazgo de equipos comerciales y la mejora continua de la rentabilidad.

Es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas) y cuenta con un MBA por ICADE Business School.

Sobre Energy Sistem

Energy Sistem es una empresa española de tecnología de consumo con más de 30 años de historia, reconocida por su enfoque en el estilo de vida y su apuesta por combinar diseño, innovación y accesibilidad. Cuenta con una sólida red de partners, entre los que se encuentran Inditex, El Corte Inglés, FNAC, Repsol, Amazon, Carrefour, Alcampo o Eroski.

Con sede en Finestrat (Alicante) y presencia internacional a través de oficinas en Hong Kong y Panamá, la compañía opera en más de 20 países y ha comercializado más de 34 millones de unidades en todo el mundo. Su propuesta se centra en integrar la tecnología en la vida cotidiana mediante productos con identidad propia, alineados con las tendencias y diseñados para aportar valor, funcionalidad y estilo.