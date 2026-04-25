Los padres 'al rescate': las donaciones para comprar vivienda se multiplican por 4 en la Comunitat Valenciana

Ante la escalada de los precios inmobiliarios, los jóvenes valencianos dependen cada vez más de la ayuda familiar para adquirir su primera casa.

Los datos oficiales del notariado confirman un desplome histórico en la compraventa por parte de menores de 30 años, mientras que las transferencias de dinero de padres a hijos marcan cifras récord.

El acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana es un reto cada vez mayor para las nuevas generaciones, que han perdido un peso drástico en el mercado inmobiliario.

Según los datos presentados en el nuevo Portal Estadístico del Notariado, los jóvenes de entre 18 y 30 años han pasado de representar el 21,58% de los compradores en el año 2007 a un escaso 8,39% en la actualidad.

Este fenómeno se enmarca en un contexto de precios al alza, donde el metro cuadrado alcanza los 1.676 euros de media en la autonomía y bate récords en Valencia capital con 2.489 euros, superando los niveles previos a la crisis de 2007. Mientras que Alicante se sitúa en 1.889 €/m2 y Castellón de la Plana en 1.297 €/m2.

Para sortear estas dificultades económicas, las familias están interviniendo de forma decisiva. Las estadísticas muestran que las donaciones de vivienda de padres a hijos casi se han duplicado desde 2019, pasando de 3.015 operaciones a 7.776 en 2025.

Aún más llamativo es el incremento de las donaciones monetarias, que se han multiplicado por cuatro y consolidado como una de las vías principales para que los jóvenes entren al mercado, con un importe que supera ya los 75.000 euros de media este año.

A pie de calle, la realidad macroeconómica se constata cada día en los despachos notariales. El notario José Perfecto Verdú Beltrán, de la notaría Garach Verdú, ratifica esta tendencia y afirma a EL ESPAÑOL de Alicante que las donaciones de dinero de padres a hijos son habituales en su labor profesional.

Verdú Beltrán detalla que, aunque los clientes no tienen la obligación de expresar formalmente en la escritura el motivo por el que se entrega el dinero, en la notaría siempre se comenta que el objetivo es hacer frente a la entrada del inmueble.

En este sentido, el experto destaca que "prácticamente el 80% es para la compra de vivienda".

El notario explica que esta necesidad surge porque los compradores deben aportar ahorros, ya que "normalmente no se financia" el cien por cien del valor del inmueble por parte de las entidades bancarias.

Respecto a las condiciones fiscales, el notario subraya las amplias ventajas que ofrece la autonomía en la actualidad, puesto que estas donaciones están "bonificadas en un 99%".

El fedatario público aclara que los primeros 100.000 euros donados cuentan con una exención completa y la cantidad restante disfruta del 99% de bonificación, por lo que "no hay que pagar nada" prácticamente a Hacienda.

Además, el experto puntualiza que este marco fiscal favorable se aplica de igual forma aunque los progenitores residan en otra comunidad autónoma, siempre que el destinatario resida en la Comunitat Valenciana.

Verdú Beltrán recuerda que el procedimiento exige rigor legal y advierte de que el impuesto "se ha de liquidar dentro de los 30 días siguientes a la transferencia".

Por este motivo, el notario aconseja a las familias hacer primero el movimiento bancario para que, al día siguiente, "vengan a firmar la donación con el justificante de la transferencia efectuada".

Asimismo, incide en que los interesados tienen que "declarar la procedencia de ese dinero" en la propia escritura, especificando si se trata de ahorros procedentes de rentas del trabajo o, por ejemplo, del producto de la venta previa de otro inmueble.

Qué dice la Ley

Este auge histórico de las donaciones familiares en la Comunitat Valenciana no se entiende sin su principal catalizador: un entorno tributario sumamente atractivo. Como explicaba el notario Verdú Beltrán, en la actualidad estas operaciones están "bonificadas en un 99%", lo que en la práctica supone que "no hay que pagar nada".

El punto de inflexión legal para consolidar esta situación llegó el 23 de noviembre con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la Ley 6/2023, que modifica la normativa autonómica del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 13/1997).

La principal novedad es la cristalización de esa bonificación del 99 % sobre la cuota tributaria, una medida que ha entrado en vigor con efectos retroactivos desde el 28 de mayo de 2023.

Este importante ahorro fiscal está diseñado para facilitar el trasvase de patrimonio familiar y se aplica de forma íntegra a los parientes directos: hijos y otros descendientes, padres y otros ascendientes, así como a los cónyuges (integrantes de los grupos I y II).

De igual forma, la normativa protege a los colectivos vulnerables, garantizando el mismo beneficio tributario a las adquisiciones realizadas por personas con una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %, o con una discapacidad psíquica de al menos el 33 %.

Para fomentar aún más estas ayudas en vida, la nueva ley también ha simplificado drásticamente las exigencias para aplicar la reducción.

Se suprime el requisito de que el receptor tenga un patrimonio preexistente inferior a 600.000 euros y se anulan las exclusiones que penalizaban las transmisiones realizadas en los diez años inmediatamente anteriores.

Asimismo, la normativa incorpora al cónyuge del donante como beneficiario y permite, como gran novedad, que las donaciones directas entre abuelos y nietos disfruten de la reducción sin la obligación de que el progenitor que los une haya fallecido previamente.