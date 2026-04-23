La CHS redobla su apuesta por la desalación frente a los regantes del trasvase que luchan por su supervivencia

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) continúa con su estrategia antitrasvasista del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) con un diagnóstico sobre el futuro del regadío en la cuenca. Así, asegura que la desalación debe ganar peso de forma decisiva en el sistema hidráulico del sureste español. Y lo ha planteado durante el taller temático sobre sostenibilidad del regadío celebrado dentro del proceso participativo del Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI), de cara al Plan Hidrológico 2028-2033.

Esta cita vuelve a colocar al organismo de cuenca frente a sus usuarios mientras se endurece la tensión entre la planificación oficial y las demandas de los regantes del trasvase Tajo-Segura.

El encuentro, dirigido por el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García, ha abordado los principales retos del uso del agua en la agricultura, uno de los sectores más sensibles y estratégicos de la demarcación. Entre los asuntos tratados figuran la explotación de aguas subterráneas, la contaminación difusa por nitratos, el control de usos, el impacto socioeconómico de las decisiones hidráulicas y, sobre todo, el papel creciente de la desalación como recurso estructural.

La CHS sostiene que el regadío del Segura arrastra una dependencia histórica de los acuíferos y una situación actual preocupante, con una parte significativa de las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo o químico. Ese diagnóstico lleva al organismo a defender medidas de control de extracciones, ordenación de acuíferos y aportes complementarios, con la desalación como principal vía de refuerzo para aliviar la presión sobre los recursos tradicionales.

En paralelo, la contaminación difusa de origen agrario sigue apareciendo como uno de los problemas más delicados, con afección tanto a aguas superficiales como subterráneas y especial incidencia en zonas como el Campo de Cartagena y el Valle del Guadalentín. La CHS propone para ello mejorar prácticas agrarias, reforzar la regulación en zonas vulnerables y ampliar los mecanismos de control y seguimiento, en una línea que combina exigencia ambiental y vigilancia técnica.

El trasvase

Sin embargo, el punto más sensible del debate sigue siendo el trasvase Tajo-Segura. La propia Confederación admite que el regadío asociado a esa transferencia hídrica vive una situación de infradotación estructural y falta de garantía de recursos, con efectos directos sobre la actividad económica y el empleo en amplias áreas del sureste.

Pese a ello, el planteamiento oficial no pasa por recuperar al trasvase como eje del sistema, sino por consolidar una estrategia complementaria basada en desalación, nuevas infraestructuras de distribución y una política tarifaria que haga viable el conjunto.

Ese giro es precisamente el que choca con la posición de los regantes, que siguen en pie de guerra para defender la pervivencia de la transferencia desde el Tajo. En las últimas horas, el sector ha vuelto a movilizarse en una batalla que ya no es solo técnica o hidráulica, sino también política, judicial y territorial, en torno a un modelo que consideran imprescindible para mantener el regadío de Levante y su peso exportador.

La CHS, por su parte, reconoce que el tránsito hacia el nuevo esquema no puede ser inmediato. De hecho, admite la necesidad de un periodo de transición hasta que las infraestructuras en ampliación o proyecto estén completamente terminadas. En esa fase intermedia, el organismo insiste en mejorar el control de los usos del agua mediante telemedida, teledetección y mayor trazabilidad, para conocer con precisión las extracciones y reducir la sobreexplotación.

El trasfondo del debate es económico y territorial. La CHS subraya que la economía de la cuenca depende de manera intensa del agua y que cualquier cambio debe preservar la actividad agraria, el empleo y la cohesión territorial. Pero al mismo tiempo coloca la desalación como recurso estratégico de futuro, aunque reconoce que persisten desafíos importantes: su coste, su distribución territorial y su integración en el sistema hidráulico.