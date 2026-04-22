Ya la puedes pedir: la ayuda durante 18 meses para emigrantes sin empleo que regresan a España

Las personas emigrantes que regresan a España sin empleo pueden solicitar un subsidio específico que les garantiza un apoyo económico durante un máximo de 18 meses, siempre que cumplan una serie de requisitos y no tengan derecho a la prestación contributiva por desempleo.

Volver a España tras años trabajando en el extranjero no siempre es sencillo. El retorno implica rehacer la vida desde cero, buscar trabajo y adaptarse de nuevo a un mercado laboral que, en muchos casos, ha cambiado. Para quienes regresan sin un colchón económico suficiente, esta transición puede resultar especialmente complicada.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo recuerda que existe un subsidio destinado precisamente a este colectivo. Se trata de una ayuda para "personas españolas emigrantes retornadas" que hayan trabajado fuera del país y que, a su vuelta, se encuentren en situación de desempleo y sin derecho a paro contributivo por no haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años antes de salir de España.

Para poder beneficiarse de esta ayuda, es necesario cumplir varias condiciones. Entre ellas, fijar la residencia de forma permanente en España y acreditar la condición de emigrante retornado mediante el correspondiente certificado oficial.

Este documento debe incluir datos clave como "la fecha de la última salida de España", "la fecha del retorno" o "el tiempo trabajado en el país extranjero como español", además de confirmar que no se ha percibido prestación por desempleo en ese país.

Además, el solicitante debe estar en paro, inscrito como demandante de empleo y haber suscrito el acuerdo de actividad. También se exige haber trabajado al menos doce meses en el extranjero en los últimos seis años y regresar de países fuera del Espacio Económico Europeo o sin convenio de protección por desempleo con España.

Otro de los requisitos fundamentales es carecer de rentas propias superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional. Para ello, será necesario presentar una declaración responsable con los ingresos del mes anterior a la solicitud.

Compatibilidad con el trabajo

El subsidio contempla distintas situaciones en función de si la persona encuentra empleo tras su regreso. En algunos casos, puede compatibilizarse con trabajos a tiempo parcial, aunque "de la cuantía del subsidio se deducirá la parte proporcional al tiempo trabajado".

A partir del 1 de junio de 2025, este sistema cambia y pasa a funcionar como un complemento de apoyo al empleo, lo que permitirá mantener la ayuda incluso con un contrato, tanto a jornada completa como parcial, siempre que se cumplan las condiciones.

Cuánto se cobra

La duración máxima de este subsidio es de 18 meses, aunque se concede inicialmente por periodos de tres meses que pueden ir prorrogándose hasta alcanzar ese límite.

En cuanto a la cuantía, el Ministerio de Trabajo detalla que se percibe el 95 % del IPREM durante los primeros 180 días, el 90 % entre el día 181 y el 360, y el 80 % a partir de ese momento y hasta el final de la ayuda.

El pago se realiza mensualmente, entre los días 10 y 15 del mes siguiente, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la persona beneficiaria.