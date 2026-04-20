Confirmado por la Generalitat: deducciones de hasta 150 euros en la declaración de la renta por ir al dentista

La Generalitat Valenciana confirma que los contribuyentes pueden beneficiarse de deducciones de hasta 150 euros por gastos dentales en la declaración de la renta, dentro de un paquete de ventajas fiscales vinculadas a la salud y el bienestar.

La campaña de la renta 2025 arrancó el pasado 8 de abril de 2026, una cita clave para millones de contribuyentes que, como cada año, recurren al borrador para agilizar el proceso. Sin embargo, conviene revisarlo con lupa, ya que este documento no incluye automáticamente las deducciones autonómicas.

Este detalle es especialmente relevante en la Comunitat Valenciana, donde existen varias ventajas fiscales activas que pueden suponer un ahorro considerable si se aplican correctamente en la declaración.

Uno de los beneficios más destacados es la deducción por salud bucodental. Los contribuyentes pueden deducirse el 30 % de los gastos en tratamientos y cuidados dentales, con un límite máximo de 150 euros.

Esta medida forma parte de un conjunto de deducciones sociosanitarias que han ampliado recientemente sus límites de renta. Ahora pueden acceder quienes declaren hasta 60.000 euros de forma individual o 78.000 euros en conjunta, lo que permitirá que cerca de un millón de valencianos se beneficien.

Más deducciones

Además del dentista, la Generalitat incluye otros gastos relacionados con la salud que también desgravan. Es el caso de la óptica, con deducciones del 30 % en gafas o lentillas hasta 100 euros, o la salud mental, que permite aplicar el mismo porcentaje con un tope de 150 euros en tratamientos psicológicos.

También se contemplan ayudas para enfermedades raras o crónicas complejas, así como para casos de Alzheimer o daño cerebral adquirido, con deducciones de hasta 100 euros, -150 euros en familias numerosas o monoparentales-.

A esto se suma el impulso a la vida saludable, con deducciones del 30 % en gastos deportivos, como gimnasio o actividades físicas, con un máximo de 150 euros.

Más allá del ámbito sanitario, la Generalitat mantiene otras deducciones relevantes. Entre ellas, destaca la dirigida a la formación musical, que permite deducir hasta 150 euros por gastos como instrumentos, clases o cuotas en sociedades musicales.

También hay novedades en las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, con importes que alcanzan hasta 900 euros en función del número de hijos.

Todas estas medidas tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, por lo que pueden aplicarse en la campaña que comenzó en abril. En conjunto, suponen un ahorro estimado cercano a los 100 millones de euros para los contribuyentes valencianos.