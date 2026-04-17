La Comunitat supera el millón de pensionistas cuando se aplican los cambios legales de retraso de la jubilación

El marco legal que retrasa la edad de jubilación sigue funcionando en un calendario progresivo a 15 años que se aprobó en 2011 (con actualizaciones posteriores) aplazando la jubilación ordinaria de los 65 a los 67 años. Este cambio normativo alcanza en 2026 su penúltima etapa: para jubilarse con el 100% de la base reguladora habiendo cumplido los 65 años, el trabajador debe acreditar ahora una carrera de cotización de al menos 38 años y tres meses.

Quienes no alcancen este umbral se ven obligados legalmente a demorar su retiro hasta los 66 años y diez meses, una barrera que en este primer trimestre de 2026 ya se refleja en la estadística del Portal Estadístico de la Generalitat como la nueva realidad para miles de valencianos.

Esta transición no solo afecta a la edad de salida, sino que altera la composición de las nuevas altas, que llegan al sistema bajo un régimen de incentivos para la demora y penalizaciones más estrictas para la jubilación anticipada.

Bajo este contexto regulatorio, el sistema en la Comunitat Valenciana ha alcanzado un volumen crítico de 1.082.435 pensiones contributivas. El impacto de la jubilación tardía se manifiesta en una cuantía media de jubilación que asciende a los 1.444,09 euros, impulsada por la revalorización de las prestaciones y el acceso de trabajadores con bases de cotización más elevadas que el resto de los pensionistas actuales.

Sin embargo, la homogeneidad del dato autonómico se fractura al descender al detalle provincial, donde se observa una brecha económica clara. Valencia lidera las cuantías con una media de 1.510,81 euros por jubilación, seguida de Castellón con 1.398,52 euros y, finalmente, Alicante con 1.350,92 euros.

Esta diferencia de 160 euros entre el norte y el sur de la Comunitat evidencia cómo las trayectorias laborales largas, necesarias para sortear el retraso de la edad de jubilación, han sido históricamente más estables en el cinturón industrial de Valencia que en el sector servicios alicantino.

La estadística trimestral arroja también luz sobre la estructura de protección social más allá del retiro laboral. De las más de un millón de prestaciones, 251.139 corresponden a viudedad, con una media de 886,13 euros, y 95.736 a incapacidad permanente, que promedia 1.155,14 euros.

Un factor determinante en la configuración de la nómina de 2026 es el complemento para la reducción de la brecha de género, una medida diseñada para corregir el impacto de los periodos de cuidados en la carrera de cotización.

En la autonomía, 103.774 personas perciben este complemento, con un importe medio de 36,90 euros. Aunque esta cifra parece marginal frente a la pensión media de 1.266,54 euros del sistema general, su presencia es masiva en las nuevas altas de este trimestre, indicando que el retraso en la edad legal de jubilación está afectando de manera desproporcionada a las mujeres, quienes a menudo requieren de estos mecanismos compensatorios para paliar lagunas de cotización y alcanzar los mínimos exigidos por la ley actual.

Finalmente, la sostenibilidad del sistema se pone a prueba en este periodo con un gasto total que sigue al alza, no solo por el mayor número de beneficiarios, sino por la calidad de las nuevas pensiones. El hecho de que la pensión media de jubilación supere ya los 1.444 euros en la región responde, en parte, a que los nuevos jubilados de 2026 son aquellos que han logrado extender su vida laboral para evitar los coeficientes reductores aplicados a quienes se retiran antes de la edad legal.

Este fenómeno de "resistencia laboral" forzada por la norma está transformando la demografía del mercado de trabajo valenciano, donde el grupo de cotizantes de mayor edad se expande mientras el sistema de seguridad social asume el reto de abonar prestaciones más altas durante periodos de tiempo que, paradójicamente, la ley intenta acortar mediante el retraso del retiro ordinario.

El equilibrio entre el esfuerzo contributivo de Castellón, Valencia y Alicante y la creciente nómina de pensionistas dibuja un escenario de tensiones financieras que este primer trimestre de 2026 deja claramente perfilado en sus tablas estadísticas.