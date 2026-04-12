El Gobierno hace pedagogía de la depuración mientras deja perder las ayudas europeas para el Vertido 0 de Alicante

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen sobre una ilustración del EDAR Rincón de León de Alicante.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Ministerio para la Transformación Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Sara Aagesen, ha celebrado un taller técnico sobre los retos de saneamiento, depuración y reutilización en el marco del cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028‑2033, en pleno periodo de consulta del Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI).

En estos "Temas Importantes" el organismo de cuenca habla de “adaptación progresiva de las infraestructuras” y de cumplir las nuevas exigencias europeas en depuración y agua regenerada. Algo que contrasta con el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado caducar los fondos de la UE vinculados al proyecto Vertido 0 en Alicante.

Se trata de 350 millones de inversión hídrica que estaban comprometidos para modernizar las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia y que permitirían llevar agua a los agricultores eliminando los vertidos en el Mediterráneo.

La CHS informó esta semana que el 8 de abril en Murcia a técnicos, administraciones, usuarios y agentes sociales en la segunda jornada de presentación del EpTI, centrada precisamente en saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales dentro del cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028‑2033.

Según informó la CHS , la planificación hidrológica debe integrar las nuevas exigencias normativas europeas sobre depuración de aguas residuales urbanas, fomento de la reutilización y calidad del agua de consumo.

Esa misma normativa, según la CHS, obliga a una adaptación progresiva de las infraestructuras, en especial de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), como las de Alicante, y condiciona de forma directa el diseño del programa de medidas del futuro Plan Hidrológico.

El organismo de cuenca defiende estos talleres como una “oportunidad estratégica” para reforzar la cooperación institucional y alcanzar una planificación “equilibrada, sostenible y ampliamente acordada” para el futuro de la cuenca del Segura.

Incongruencia

Sin embargo, mientras el departamento que dirige Sara Aagesen despliega este discurso participativo y sostenible en el Segura, el mismo Gobierno ha dejado caer el mayor proyecto de reutilización de aguas depuradas en la provincia de Alicante: el Vertido 0.

Esta iniciativa, impulsada durante el Consell de Ximo Puig y declarada de interés general del Estado, pretende dejar de verter al mar alrededor de 27 hectómetros cúbicos anuales de agua depurada para destinarlos al regadío agrícola y a usos urbanos en un territorio estructuralmente deficitario.

El proyecto requiere la modernización profunda de las EDAR de Rincón de León y Monte Orgegia, así como nuevas conducciones y sistemas de tratamiento avanzado, con una inversión total cifrada en torno a los 340‑350 millones de euros entre administraciones autonómica y estatal.

Una parte sustancial de esa inversión estaba vinculada a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y a la Estrategia de Resiliencia Hídrica, que la Unión Europea había reservado específicamente para actuaciones hídricas en Alicante.

La Generalitat Valenciana, ahora gobernada por el PP de Juanfran Pérez Llorca, denuncia que el Gobierno de Sánchez dejó caducar esos fondos al no tramitar a tiempo el proyecto y se niega a asumir con recursos propios los 350 millones perdidos.

En una carta remitida al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, exige desbloquear ya Vertido 0 y garantizar la financiación necesaria para licitar las obras dentro del actual ciclo de planificación del Júcar, que concluye en 2027.

La respuesta del Ministerio apela al principio de recuperación de costes del agua, a la dificultad de aprobar excepciones y a la prioridad dada a las inversiones para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de 2024 en la provincia de Valencia. En la práctica, eso supone que las actuaciones en Alicante se remiten a futuros programas europeos, como los fondos Feder 2021‑2027 o nuevas líneas en diseño, sin un calendario claro de ejecución.

Agravio

Desde el Consell y las instituciones alicantinas se habla ya de agravio territorial y de “negligencia” en la gestión de los fondos europeos para agua regenerada. La Generalitat sostiene que ha cumplido su parte, elaborando proyectos constructivos, activando los procedimientos ambientales y ofreciendo cofinanciación, mientras el Estado “no ha hecho su trabajo” y mantiene bloqueado un proyecto clave para la autonomía hídrica de la provincia.

Ante la inacción estatal, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante avanzan por su cuenta en una estrategia de “agua circular” que incluye ampliaciones de las depuradoras y una red de agua regenerada más robusta, aunque sin la escala ni la financiación que habría proporcionado Vertido 0.