Confirmado por la Generalitat Valenciana: deducciones de 600 euros en la declaración de la renta por nacimiento de bebé

La Generalitat Valenciana ha confirmado una de las principales novedades fiscales de este año: las familias podrán beneficiarse de deducciones de hasta 600 euros en la declaración de la renta por el nacimiento, adopción o acogimiento de un bebé, una medida que busca aliviar el impacto económico de la crianza desde el primer momento.

La campaña de la renta ya ha comenzado y, estos días, no se habla de otra cosa. Miles de contribuyentes están revisando ya su borrador, pendientes de posibles devoluciones o ajustes.

En este contexto, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el de las deducciones autonómicas, ya que pueden marcar una diferencia significativa en el resultado final.

En el caso de la Comunitat Valenciana, además, conviene tener paciencia, ya que todavía hay casillas de la declaración que no están activadas, por lo que muchos expertos recomiendan esperar antes de confirmar el borrador para no perder posibles beneficios fiscales.

Entre las deducciones más destacadas este año se encuentra la vinculada al nacimiento, adopción o acogimiento de menores, que ha sido ampliada.

Por el primer hijo

En concreto, los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros en tributación individual o 47.000 euros en conjunta podrán deducirse 600 euros por el primer hijo.

Esta cantidad aumenta a 750 euros en el caso del segundo y alcanza los 900 euros a partir del tercero. Se trata de una mejora respecto a ejercicios anteriores, donde la deducción por el primer hijo era de 300 euros, lo que supone un refuerzo claro de las políticas de apoyo a la natalidad y a las familias.

Esta deducción, además, no se limita únicamente al nacimiento, sino que también se aplica a situaciones de adopción y acogimiento familiar, incluyendo la delegación de guarda con fines de adopción.

La medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, por lo que ya puede aplicarse en la actual campaña de la renta. Según las estimaciones oficiales, el impacto económico de esta deducción rondará los 10 millones de euros en su primer año de aplicación.

Más allá de esta ayuda directa a las familias, la Comunitat Valenciana ha reforzado otras deducciones fiscales relevantes.

Destaca especialmente la ampliación de los límites de renta en las deducciones por gastos sanitarios y actividades saludables, que pasan de 32.000 a 60.000 euros en tributación individual y de 48.000 a 78.000 euros en conjunta. Este cambio permitirá que hasta 300.000 nuevos contribuyentes puedan beneficiarse de estas ventajas fiscales.

Dentro de este bloque, se incluyen deducciones del 30% en gastos como tratamientos bucodentales, gafas o lentillas, atención psicológica o actividades deportivas, con límites que oscilan entre los 100 y los 150 euros. También se contemplan ayudas específicas para enfermedades raras, Alzheimer o daño cerebral adquirido.

Otra de las novedades es la deducción por formación musical, que permite desgravar gastos como la compra de instrumentos, clases en conservatorios o cuotas de sociedades musicales, con un límite de hasta 150 euros anuales. Al igual que las anteriores, esta medida también tiene carácter retroactivo.

En conjunto, todas estas deducciones suponen un importante ahorro fiscal para los contribuyentes valencianos. Solo las medidas relacionadas con salud, deporte y música podrían generar un ahorro cercano a los 100 millones de euros en 2025, beneficiando a alrededor de un millón de personas en la Comunitat Valenciana.