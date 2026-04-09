Alicante consolida su crecimiento en 2025: un 18,3% más de empresas y 58 meses de empleo al alza

Alicante cierra 2025 con un balance económico positivo, impulsado por el dinamismo empresarial, el empleo y la fortaleza del sector exterior, aunque con importantes retos estructurales todavía pendientes. Así se desprende del último informe de coyuntura presentado por Ineca este jueves, que dibuja una provincia en crecimiento, pero con señales de desequilibrio.

El tejido empresarial de Alicante ha mostrado un notable impulso en el último tramo del año. La creación de sociedades aumentó un 18,3% interanual, superando ampliamente la media nacional. Solo en el cuarto trimestre se constituyeron 1.833 nuevas empresas, reflejo de un contexto favorable para el emprendimiento.

Sin embargo, este crecimiento convive con una elevada rotación, ya que las disoluciones también crecieron cerca de un 10%, lo que evidencia cierta fragilidad en un modelo dominado por pequeñas empresas y autónomos. Esta atomización limita, según el informe, la capacidad de crecimiento y competitividad del tejido productivo.

Uno de los principales indicadores positivos es el mercado laboral. La provincia acumula ya 58 meses consecutivos de crecimiento del empleo, alcanzando más de 587.000 afiliados. Además, el paro se redujo en 27.500 personas en el último año, situando la tasa en el 10,29%.

Pese a ello, Alicante mantiene un desequilibrio respecto al conjunto del país, ya que concentra más paro del que le correspondería por su peso en afiliación.

A esto se suma el elevado número de autónomos, que crece por encima de la media nacional desde hace más de una década, reflejando tanto dinamismo como posibles situaciones de autoempleo forzado.

Crecimiento: exterior y construcción

El informe destaca el papel clave del sector exterior, con un aumento de las exportaciones del 5,4%, muy por encima del dato nacional. También el turismo internacional continúa siendo un motor, compensando la caída del turismo nacional.

Por su parte, la construcción vive un ciclo expansivo, con un fuerte incremento de visados de obra nueva y un encarecimiento de la vivienda cercano al 9%. El precio medio se sitúa ya en torno a los 198.000 euros, lo que, unido a salarios más bajos que la media, dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.

Turismo al alza

El turismo sigue creciendo en volumen, con cerca de 19 millones de pernoctaciones hoteleras, pero muestra signos de menor rentabilidad. La estancia media se reduce y el turismo rural cae con fuerza, lo que evidencia una falta de diversificación en el modelo turístico.

Salarios bajos

Uno de los principales problemas estructurales sigue siendo el nivel salarial. Alicante se sitúa en la parte baja del ranking nacional de bases de cotización, con ingresos un 14% inferiores a la media. Esta situación, combinada con una inflación superior, reduce el poder adquisitivo de los hogares

Conclusiones

El presidente de INECA ha concluido señalando que "este informe confirma que la provincia de Alicante está en una fase de crecimiento y consolidación, apoyada en sectores que están funcionando especialmente bien, como el turismo internacional, el sector exterior o la construcción".

Sin embargo, también pone de manifiesto que "este crecimiento convive con debilidades estructurales que no podemos ignorar".

A juicio de Millá, el reto no es solo mantener el ritmo de crecimiento actual, sino transformarlo. "Necesitamos avanzar hacia una economía más diversificada, con mayor peso de la industria, la innovación y los servicios avanzados, que permita mejorar la productividad y generar empleo de mayor calidad".

"Alicante tiene las bases para hacerlo, pero requiere una visión compartida y una apuesta decidida por reforzar su modelo productivo. Solo así podremos garantizar un crecimiento más equilibrado, sostenible y capaz de traducirse en bienestar real para el conjunto de la sociedad. Estamos ante el reto de transformar crecimiento en desarrollo", concluye.