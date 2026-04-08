Ya está en vigor: las familias podrán ahorrar hasta un 42% en la factura de la luz gracias al Bono Social

Las familias vulnerables podrán seguir reduciendo de forma notable su factura eléctrica, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 42,5%, gracias a la prórroga del Bono Social aprobada por el Gobierno a finales de 2025 y en vigor hasta diciembre de 2026.

Aunque pueda parecer una nueva ayuda, lo cierto es que el Bono Social eléctrico no es una medida reciente. Se trata de un mecanismo ya existente que se ha ido adaptando en los últimos años para hacer frente al encarecimiento de la energía, especialmente desde la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Ahora, el Ejecutivo ha decidido mantener estas ayudas un año más. En concreto, el nuevo real decreto-ley aprobado a finales de 2025 prolonga las condiciones actuales para evitar que miles de hogares pierdan este apoyo en un momento en el que, aunque los precios se han moderado, la vulnerabilidad energética sigue presente.

El texto publicado en el BOE deja claro que la medida no es improvisada, sino que responde a una necesidad social aún vigente. Según recoge la norma, "siguen existiendo colectivos con dificultad para cubrir sus necesidades energéticas", lo que justifica la continuidad de este tipo de ayudas .

Por este motivo, el Gobierno ha aprobado la prórroga del Bono Social hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto implica que se mantienen los descuentos extraordinarios aplicados durante la crisis energética, aunque dentro de una senda progresiva hacia su reducción futura.

En concreto, el BOE establece que se extienden "los valores extraordinarios de los descuentos del bono social a través de una nueva extensión de la senda decreciente" . Es decir, las rebajas actuales seguirán vigentes, pero con la previsión de ajustarse gradualmente cuando la situación económica lo permita.

Descuento en la factura

El Bono Social permite a los consumidores considerados vulnerables beneficiarse de importantes rebajas en el recibo de la luz. En función de su situación económica, estos descuentos pueden llegar hasta el 42,5%, una ayuda clave para aliviar el gasto energético en los hogares con menos recursos.

Esta medida forma parte del llamado escudo social que el Gobierno ha ido reforzando desde 2022 para mitigar el impacto de la subida de precios. A lo largo de estos años, se han aprobado distintos paquetes de ayudas que incluyen rebajas fiscales, limitaciones de precios y apoyos directos a familias.

"El descuento correspondiente al consumidor vulnerable será del 42,5 por ciento. En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 57,5 por ciento", según explica el BOE.

El objetivo, según recoge el propio decreto, ha sido proteger especialmente a los colectivos más vulnerables y evitar un deterioro de sus condiciones de vida en un contexto de alta inflación.

Garantía de suministro

Además de los descuentos, la norma también mantiene otra medida clave: la garantía de suministro energético. Esto significa que los hogares acogidos al Bono Social no podrán sufrir cortes de luz o agua si cumplen los requisitos de vulnerabilidad.

En palabras del BOE, se prorroga "la garantía de suministro de agua y energía a consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable" .

Esta protección cobra especial relevancia en un contexto en el que, aunque la inflación se ha moderado, muchas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes.

La prórroga del Bono Social no es una solución definitiva, sino una medida de transición. El Gobierno trabaja ya en una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con horizonte 2030, que buscará dar una respuesta más estructural a este problema.

Hasta que ese nuevo marco esté completamente desarrollado, el Ejecutivo considera imprescindible mantener las ayudas actuales. De hecho, el propio BOE advierte de que eliminar estas medidas de forma abrupta provocaría "una pérdida inmediata de cobertura para cientos de miles de hogares vulnerables".