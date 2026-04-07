Generalitat lo confirma: los ayuntamientos de la Comunitat tendrán nuevas ayudas para mujeres mayores de 45 años

Tras la reciente publicación de las ayudas de 12,2 millones de euros para la contratación de jóvenes, la Generalitat Valenciana da el siguiente paso en su estrategia de empleo.

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha confirmado este martes que el Consell prepara una nueva convocatoria de ayudas destinada específicamente a que los ayuntamientos contraten a mujeres desempleadas, con especial prioridad para las mayores de 45 años.

Este colectivo, identificado por Labora como uno de los más vulnerables y con mayores dificultades de reinserción, será el protagonista de un plan que busca replicar el éxito de inversión de las líneas de juventud.

Según ha detallado Camarero, "apostamos por iniciativas específicas que incorporan la perspectiva de género y proporcionan apoyo a mujeres y jóvenes, porque la igualdad también se construye desde el empleo".

¿Y por qué a ellas en concreto? Como recuerda la vicepresidenta a partir de los datos que tienen, "las mujeres, a partir de cierta edad, tienen más dificultades para volver al mercado laboral, y las administraciones tenemos la obligación de ayudar a que tengan una nueva oportunidad".

El objetivo es que las entidades locales puedan ofrecer contratos de trabajo que permitan a estas mujeres retomar su proyecto de vida y ganar experiencia con el apoyo de la administración pública.

La nueva convocatoria, que se publicará próximamente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), permitirá a los consistorios de la provincia de Alicante y del resto de la Comunitat solicitar fondos para cubrir los costes salariales de estas nuevas trabajadoras.

La presentación de esta nueva línea llega en un momento de sacar pecho por parte de la Administración popular. Camarero señala que marzo ha registrado un descenso del paro de 2.467 personas (-0,9 %) y una bajada del -6,3 % en términos interanuales, hasta situarse en 288.162 personas desempleadas.

Estos datos, como recuerdan desde Generalitat, sitúan a la Comunitat Valenciana como la tercera autonomía donde más ha descendido el paro este mes y encadenan tres meses entre las regiones con mayor reducción interanual del desempleo.

Esta evolución refleja "el compromiso del Consell de avanzar hacia un mercado laboral cada vez más dinámico y con mayores oportunidades para todos", prosigue la vicepresidenta. Y la prueba la pone en que el paro desciende en todos los sectores productivos.

Las ayudas anunciadas y las recientemente lanzadas destacan los resultados en la mejora en los colectivos prioritarios. En el caso de las mujeres con una reducción interanual del paro del 5,8 % y del 4,6 % en menores de 25 años.

La vicepresidenta ha incidido en el dinamismo del mercado laboral valenciano, que lidera por tercer mes consecutivo el aumento anual de autónomos y encabeza el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, alcanzando el mayor nivel de empleo de su historia con 2,26 millones de personas afiliadas.

Camarero ha concluido que "la mejor política social es el empleo, y el empleo se consigue con orientación, formación y oportunidades", y ha añadido que el objetivo es que el servicio público de empleo esté cerca de las personas, no que las personas tengan que ir lejos para encontrar el servicio".