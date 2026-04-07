Ya ha entrado en vigor: la ayuda de la Generalitat Valenciana para financiar el 100% de la compra de la primera vivienda

La ayuda de la Generalitat Valenciana para facilitar la compra de la primera vivienda ya está en marcha y permite, por primera vez, acceder a hipotecas que cubren hasta el 100% del precio del inmueble gracias a avales públicos.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas, especialmente entre los jóvenes. Los precios siguen elevados y, aunque muchas personas pueden asumir una cuota hipotecaria, el verdadero obstáculo está en el ahorro previo.

Porque comprar una casa no solo implica pagar mes a mes, sino disponer de ese 20% inicial, más impuestos y gastos, que rara vez se tiene a edades tempranas. Una barrera que, en la práctica, deja fuera a miles de potenciales compradores.

En este contexto, las administraciones han empezado a impulsar soluciones basadas en avales públicos. A nivel estatal, el Gobierno lanzó la línea de avales del ICO, pero su recorrido sigue siendo incierto.

Aunque se aprobó su prórroga, en abril de 2026 todavía no se han cerrado acuerdos con las entidades financieras, lo que está frenando su aplicación real. Una situación que complica que esta medida llegue a quienes la necesitan.

El aval del IVF despega

Por ello, en la Comunitat Valenciana, el foco está ahora en el programa del Institut Valencià de Finances (IVF), que sí está operativo y mostrando resultados.

El programa de garantías del IVF ha arrancado el año con fuerza. Solo en el primer trimestre de 2026 ha aprobado 509 operaciones que han beneficiado a 764 jóvenes, duplicando las cifras del mismo periodo del año anterior.

El volumen de avales concedidos alcanza ya los 10,4 millones de euros, más de un tercio del presupuesto total previsto para todo el ejercicio, fijado en 30 millones.

El director general del IVF, Enrique Montes, ha destacado que estos datos "reflejan la extraordinaria acogida de un programa que facilita el acceso a la vivienda de los jóvenes, eliminando una de las principales barreras como es la falta de ahorro previo para afrontar la entrada".

Además, estos avales están multiplicando el acceso a financiación. Los 10,4 millones concedidos han permitido movilizar 68,2 millones en hipotecas, más del doble que hace un año.

En paralelo, el importe total de las viviendas adquiridas ha pasado de 31,6 a 72,3 millones de euros, con un precio medio de 142.077 euros.

Financiación de hasta el 100%

La gran novedad en 2026 es clave: gracias al aval del IVF, los compradores pueden acceder a hipotecas que cubren hasta el 100% del valor de la vivienda.

Esto supone un cambio radical, ya que elimina la necesidad de contar con ese ahorro inicial que tradicionalmente exigían los bancos.

"Las medidas impulsadas por este Consell están permitiendo que cientos de personas puedan adquirir su vivienda en un momento en el que los precios y la falta de acceso al crédito dificultan especialmente a los jóvenes dar este paso", ha añadido Montes.

Requisitos y condiciones

El programa está dirigido a personas mayores de edad, generalmente de hasta 45 años, que quieran comprar su primera vivienda y residan en la Comunitat Valenciana desde hace al menos dos años .

Uno de los puntos clave es que no se puede ser propietario de otra vivienda, aunque existen excepciones concretas, como tener solo una parte o haber perdido el uso tras un divorcio .

En cuanto al inmueble, debe estar situado en la Comunitat Valenciana, destinarse a residencia habitual y tener un precio máximo de 311.000 euros, sin contar impuestos .

Cómo funciona el aval

El IVF actúa como avalista del tramo que normalmente no financian los bancos. En concreto, cubre hasta un 20% del valor de la vivienda, lo que permite que la hipoteca supere el habitual 80% y alcance el 100% .

Además, esta garantía no tiene coste para el comprador y se mantiene hasta que el préstamo se reduce por debajo de ese 80% inicial .

En la práctica, esto abre la puerta a comprar vivienda sin necesidad de ahorros previos, siempre que se cumplan los requisitos y se obtenga la financiación bancaria.

Su principal desventaja con respecto a los ICO, es que el comprador es quien se debe encargar de tramitarlo, mientras que con el aval estatal, son las entidades financieras las encargadas de gestionar todo el papeleo.

Un escenario que, en pleno bloqueo de otras ayudas estatales, sitúa al IVF como una de las principales vías para que los jóvenes puedan dar el paso de comprar su primera casa en la Comunitat Valenciana.