Consum busca 703 trabajadores en Alicante para su campaña de verano: jornada de 5 días y salario de hasta 1.600 €

Consum activa su campaña de contratación de verano con 703 vacantes en la provincia de Alicante, dentro de un proceso que contempla sueldos de hasta más de 1.600 euros brutos mensuales y la posibilidad de seguir en la empresa tras el periodo estival.

Las incorporaciones se realizarán entre abril y septiembre para cubrir tanto el refuerzo de actividad como las sustituciones por vacaciones, con opciones de continuidad en función del rendimiento.

La cooperativa prevé incorporar más de 2.500 personas en total, -3.800 en toda su red-, con especial peso en la Comunitat Valenciana, donde Alicante concentra una parte importante de las oportunidades.

De las contrataciones previstas en la Comunitat, 703 corresponden a la provincia de Alicante, frente a las 1.470 de Valencia y las 330 de Castellón.

Las ofertas, ya disponibles en la web de la compañía, están dirigidas principalmente a cubrir tareas operativas en supermercados, aunque también se buscan perfiles para centros logísticos y oficinas.

Qué ofrecen

Consum ofrece jornadas tanto completas como parciales, con un salario de entrada superior a los 1.400 euros brutos al mes para puestos operativos.

Esta cifra puede superar los 1.600 euros mensuales una vez que el trabajador pasa a ser socio de la cooperativa, lo que además permite acceder a beneficios adicionales como el retorno cooperativo anual o intereses por aportaciones al capital social.

Uno de los principales atractivos de estas ofertas es la opción de seguir trabajando tras la campaña de verano.

Según datos de la empresa, más de 1.300 personas contratadas el año pasado, -el 38%-, continúan actualmente en plantilla, lo que refuerza la estabilidad de estas oportunidades laborales.

Requisitos accesibles y formación

Para optar a los puestos es necesario contar con el título de la ESO, tener orientación al cliente, capacidad de trabajo en equipo y residir cerca del lugar de trabajo.

No se exige experiencia previa, ya que la cooperativa proporciona formación a las personas seleccionadas.

Consum ha alcanzado los 23.000 trabajadores tras generar cerca de 1.300 empleos en el último año, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la última década.

En este tiempo, la compañía ha duplicado su plantilla y ha impulsado medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales, como una subida salarial acumulada del 20% en los últimos cuatro años.

Entre las ventajas que ofrece destacan una jornada anual de 1.770 horas, -una de las más bajas del sector-, cinco semanas de vacaciones y la implantación de la semana laboral de cinco días en toda su red.

Además, la proximidad del puesto al domicilio y la participación en beneficios buscan facilitar la conciliación entre la vida personal y profesional.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las ofertas a través del portal de empleo de Consum, donde ya están disponibles las vacantes para la campaña de verano.