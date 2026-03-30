Ya ha entrado en vigor: puedes deducirte hasta 5.000 euros por mejorar la eficiencia energética de tu vivienda

Los contribuyentes ya pueden beneficiarse de importantes deducciones fiscales por realizar obras que mejoren la eficiencia energética de su vivienda, con un ahorro que puede alcanzar hasta 5.000 euros anuales en el IRPF.

Hace apenas unos días, el Gobierno decidió ampliar el plazo de estas ayudas dentro de un paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio. Esta prórroga, incluida en un decreto anticrisis aprobado en el Congreso, extiende los incentivos fiscales más allá de lo previsto inicialmente.

En concreto, las deducciones por reformas energéticas en viviendas se podrán aplicar hasta finales de 2026, mientras que en el caso de rehabilitación de edificios completos el plazo se alarga hasta 2027. La medida busca incentivar la eficiencia energética en pleno contexto de subida de costes energéticos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) detalla que estas ayudas fiscales se aplican a distintas actuaciones, siempre que se acredite una mejora real en la eficiencia energética mediante certificado oficial.

Por un lado, se contempla una deducción del 20% para obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

Según recoge el texto legal, "los contribuyentes podrán deducirse el 20 por ciento de las cantidades satisfechas" por este tipo de actuaciones, siempre que se cumplan los requisitos técnicos.

También existe una deducción del 40% si la mejora afecta al consumo de energía primaria no renovable y logra reducirlo en al menos un 30% o elevar la calificación energética de la vivienda hasta una letra A o B.

Además, en el caso de rehabilitaciones en edificios residenciales completos, la deducción puede alcanzar el 60% de la inversión realizada, siempre que se consiga una mejora significativa en la eficiencia energética global del inmueble.

Límites y condiciones

La base máxima anual sobre la que se aplican estas deducciones varía según el caso, aunque en muchos supuestos se sitúa en 5.000 euros al año. En algunos escenarios, las cantidades no deducidas pueden aplicarse en ejercicios posteriores, con un límite acumulado.

El BOE también aclara que se incluyen como gastos deducibles no solo las obras en sí, sino también "los honorarios profesionales, costes de proyectos técnicos, dirección de obras o certificados energéticos", siempre que el pago se realice por medios bancarios.

Eso sí, quedan fuera de estas ayudas elementos como garajes, jardines o piscinas, así como cualquier parte de la vivienda destinada a actividad económica. Tampoco se pueden aplicar varias deducciones sobre una misma obra.

Con la ampliación de plazos ya en vigor, los propietarios disponen ahora de más margen para planificar reformas que reduzcan su factura energética y también la fiscal.

La clave está en cumplir los requisitos técnicos y contar con el correspondiente certificado de eficiencia energética.