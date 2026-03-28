Entra en vigor: la Renta 2025 amplía deducciones en salud y deporte y 300.000 nuevos beneficiarios en la Comunitat

La campaña de la renta de 2025 arrancará el próximo 8 de abril en la Comunitat Valenciana con un paquete de novedades fiscales centradas en aliviar el bolsillo de las familias y de las clases medias, especialmente en el ámbito sanitario, deportivo, cultural y de apoyo a la natalidad.

Según los datos de la Conselleria de Hacienda que dirige el conseller alicantino José Antonio Rovira, la ampliación de los límites de renta para acceder a las deducciones autonómicas permitirá que hasta un millón de valencianos se beneficien este año de rebajas en el IRPF.

La principal novedad es la ampliación de los umbrales de renta para aplicar las deducciones sociosanitarias y deportivas, que se elevan hasta 60.000 euros en las declaraciones individuales y 78.000 euros en las conjuntas, frente a los 32.000 y 48.000 euros, respectivamente, que regían hasta ahora.

Esto supone que unos 300.000 nuevos contribuyentes podrán acogerse a estas ventajas fiscales, elevando hasta el millón el número total de beneficiarios. Hacienda cifra en torno a 100 millones de euros el ahorro total que estas deducciones generarán en 2025 para los contribuyentes valencianos.

En el bloque sociosanitario, los contribuyentes podrán deducirse el 30% del gasto, con distintos topes según la tipología. En salud bucodental, la deducción alcanzará el 30% del gasto hasta un máximo de 150 euros anuales, aplicable a tratamientos y cuidados odontológicos. En óptica, se fija también un 30% del gasto, con un límite de 100 euros, para la compra de gafas graduadas, lentillas y líquidos de limpieza.

La salud mental se incorpora igualmente como ámbito prioritario, con una deducción del 30% del gasto hasta 150 euros, aplicable a tratamientos psicológicos y de salud mental. Además, se contemplan deducciones específicas para familias que soportan costes vinculados a enfermedades raras o crónicas complejas, con un máximo de 100 euros, que se eleva a 150 euros en el caso de familias numerosas o monoparentales.

También se incluyen deducciones por gastos relacionados con el Alzheimer o el daño cerebral adquirido, que permiten desgravar hasta 100 euros al año, ampliables a 150 euros para familias numerosas o monoparentales. De forma complementaria, se mantiene y refuerza la apuesta por el deporte y la vida saludable: los contribuyentes podrán deducirse el 30% del gasto, hasta 150 euros, por conceptos como cuotas de gimnasio, federaciones deportivas, actividades físicas organizadas o servicios de entrenadores personales.

En los dos primeros años de aplicación de estas deducciones sociosanitarias, el ahorro acumulado para los valencianos ha sido de 112 millones de euros, 45 millones en la campaña de 2023 y 67,4 millones en la de 2024. Con la ampliación recién aprobada de los límites de renta, la Generalitat calcula un ahorro adicional de 27,2 millones de euros en 2025, que se suman a los 70 millones ya estimados para la campaña de 2026 respecto a la renta de 2025, dado que la medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

Formación musical

Otra de las grandes novedades de esta campaña es la deducción autonómica por formación musical, concebida para apoyar a las familias y a los estudiantes que invierten en este ámbito. Los límites de renta para acceder a esta ayuda son los mismos que en las deducciones sociosanitarias y deportivas: hasta 60.000 euros en tributación individual y 78.000 euros en conjunta. El objetivo, según Hacienda, es que la medida alcance a un amplio espectro de contribuyentes en una comunidad donde la música es parte intrínseca de su historia, fiestas e identidad.

En concreto, serán deducibles los gastos en compra de instrumentos y partituras, uno de los desembolsos más importantes al iniciar o continuar los estudios musicales. También las tasas y cuotas de conservatorios y escuelas de música, tanto públicos como privados, así como los gastos de formación y perfeccionamiento, que incluyen cursos, talleres, clases complementarias u otras actividades destinadas a mejorar el nivel y la profesionalización.

La norma incorpora asimismo las cuotas satisfechas como socio de sociedades musicales, en reconocimiento al peso cultural y social de estas agrupaciones en la Comunitat Valenciana. El límite global de esta nueva deducción por formación musical se ha fijado en 150 euros anuales por contribuyente.

Igual que en el caso de las deducciones sociosanitarias y deportivas ampliadas, su aplicación es retroactiva desde el 1 de enero de 2025, por lo que ya podrán aplicarse en la campaña de la renta que arranca el 8 de abril.

Apoyo a las familias

El tercer pilar de las novedades fiscales se centra en el apoyo a la natalidad, la adopción y el acogimiento familiar, con una mejora sustancial de la deducción autonómica por nacimiento, adopción o acogimiento. Esta ayuda está dirigida a contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros en tributación individual y 47.000 euros en conjunta, lo que la enfoca en las rentas bajas y medias.

Los importes deducibles se amplían de forma significativa respecto a los vigentes hasta ahora. La deducción pasa de 300 a 600 euros si se trata del primer niño, niña o adolescente en régimen de acogimiento familiar o delegación de guarda con fines de adopción. En el caso del segundo hijo, la cuantía se eleva a 750 euros, y alcanza los 900 euros cuando se trate del tercero o sucesivos. Esta deducción autonómica también será aplicable en la renta de 2025 cuya campaña comienza en abril.

La Conselleria de Hacienda estima que el ahorro fiscal derivado de esta mejora de la deducción por nacimiento, adopción y acogimiento será de unos 10 millones de euros en su primer año de aplicación. El Consell subraya que con esta medida pretende apoyar la natalidad y el acogimiento familiar, aliviando la carga financiera de las familias que asumen la responsabilidad de criar hijos.

Además, se prevé que las familias acogedoras puedan compatibilizar esta deducción con otras ya existentes por nacimiento, adopción, acogimiento o delegación de guarda de una persona con discapacidad, así como por gastos de guardería, conciliación y material escolar.