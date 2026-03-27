Juanfran Pérez Llorca avisa al nuevo ministro Arcadi España: "Espero que no sufra la metamorfosis de Sánchez"

Juanfran Pérez Llorca y Arcadi España, sobre el mapa de España, con la provincia de Alicante. M. H. Efe

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reaccionado al nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda con una mezcla de cortesía institucional y firmeza reivindicativa.

Pérez Llorca ha revelado que ya ha mantenido un primer contacto con el nuevo titular de la cartera económica. "En la misma noche de ayer le escribí al nuevo ministro Arcadi España para felicitarle y para desearle toda la suerte del mundo", ha explicado el jefe del Consell.

Más allá de la felicitación, el presidente valenciano aprovechó ese primer mensaje para marcar terreno: "Sobre todo para plantearle también la necesidad de que se atiendan las peticiones de la Comunidad Valenciana, que son muy necesarias".

Pérez Llorca ha destacado que, hasta la fecha, la relación personal con el ahora ministro ha sido positiva. "Durante el tiempo que hemos tenido un trato, pues ha sido siempre un trato cordial. Creo que tenemos un carácter muy parecido, perfiles bastante dialogantes", ha señalado.

Para el dirigente valenciano, esa disposición al entendimiento es un valor que debe mantenerse en esta nueva etapa: "Siempre con ganas de llegar a acuerdos y eso espero que es lo que se tiene que poner en valor".

Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha mostrado su preocupación por la influencia que el Gobierno central pueda ejercer sobre el nuevo ministro. "No sé qué pasa, que cada vez que se nombra a un socialista miembro del gobierno de Sánchez o de la cúpula de Sánchez, se sufre como una especie de metamorfosis", ha advertido.

En este sentido, Pérez Llorca ha lamentado que, al entrar en el Ejecutivo central, los perfiles valencianos "cambian y aceptan las políticas sanchistas que hay que reconocer que hasta la fecha han sido malas y discriminatorias" para el territorio.

El presidente ha sido especialmente crítico con el trato recibido en materia de financiación. "No saben el problema que tenemos, que incluso en ese borrador de supuesta reforma que hacían dejaban otra vez a la Comunidad Valenciana fuera de la media nacional", ha denunciado.

Entre las urgencias que el nuevo ministro tiene sobre la mesa, Pérez Llorca ha destacado la ausencia de mecanismos de compensación: "No hay ese fondo transitorio que tanto necesitamos".

Asimismo, ha recordado los agravios sufridos tras las catástrofes naturales. "Saben que nos dejaron sin ayudas económicas en la dana y que solo nos dejaron endeudarnos", ha recriminado el jefe del Ejecutivo autonómico.

La inversión territorial es otro de los puntos de fricción. El presidente ha subrayado que la provincia de Alicante "es de las zonas donde menos invierte el Estado", una situación que espera que cambie con un valenciano en Hacienda.

Para Juanfran Pérez Llorca, la llegada de Arcadi España al Ministerio elimina cualquier justificación para el inmovilismo. "Ahora ya no caben más excusas. Verdaderamente se tienen que arreglar todas estas situaciones", ha aseverado.

El presidente confía en que el conocimiento previo que el ministro tiene de la realidad valenciana sirva para revertir la situación de desventaja de la autonomía. "Ahora si no es así ya no tendrán ningún tipo de excusas si antes tenían pocas", ha añadido.

Pérez Llorca considera que el nuevo ministro debe actuar para "intentar arreglar esos agravios que han cometido ellos durante mucho tiempo con nuestra tierra", dado que conoce "muy bien en qué situación se encuentra la comunidad".

Finalmente, el presidente ha lanzado un deseo que resume sus expectativas sobre esta nueva etapa: "A ver si conseguimos que sea el primer socialista valenciano que no sufre la metamorfosis de aplicar las políticas de Sánchez contra la Comunidad Valenciana".