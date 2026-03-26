El Ayuntamiento de Alicante lo confirma: hasta 300 euros por hijos nacidos o adoptados en 2026

El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que las familias de la ciudad podrán recibir hasta 300 euros por cada hijo nacido o adoptado durante 2026.

La medida, que busca aliviar la carga económica de los hogares, también cubrirá algunos casos de 2025 pendientes de resolución, priorizando las solicitudes presentadas el año pasado.

"Esta ayuda tiene como doble objetivo apoyar a las familias y fomentar la natalidad en Alicante", explica la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

Tener un hijo sigue siendo una inversión considerable para cualquier familia. Entre el aumento de los precios de la vivienda, los suministros y la cesta de la compra, llegar a fin de mes se ha vuelto cada vez más complicado.

Los gastos asociados a la crianza no solo incluyen pañales, ropa o alimentación, sino también guarderías, material escolar y actividades extraescolares, lo que deja poco margen para el ahorro y genera presión sobre los presupuestos familiares.

En muchos hogares, los gastos básicos han superado con creces los ingresos disponibles, haciendo que cualquier apoyo económico adicional sea recibido con alivio.

En este contexto, la ayuda municipal de Alicante se presenta como un respiro económico que, aunque modesto, marca la diferencia.

La cuantía asciende a 300 euros por hijo, y las solicitudes se atenderán por orden de registro. La prioridad se dará a las solicitudes pendientes de la convocatoria de 2025, de manera que las familias que quedaron a la espera de valoración puedan beneficiarse sin tener que presentar nuevamente la documentación.

"Pueden solicitarla los matrimonios, parejas de hecho y familias monoparentales para todos los nacimientos y adopciones que tengan lugar en 2026", añade León.

El Ayuntamiento ha destinado un total de 200.000 euros para esta convocatoria, el doble que el año anterior, lo que refleja un compromiso firme con las familias alicantinas.

Las solicitudes se podrán realizar durante un plazo de tres meses desde el día siguiente al nacimiento o adopción, o desde la publicación de la convocatoria en el caso de los nacimientos y adopciones ocurridos anteriormente en 2026.

Los trámites se podrán realizar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en cualquier oficina SAIC del término municipal.

Requisitos

Entre los requisitos para acceder a la ayuda se encuentra estar empadronados en Alicante, con al menos cuatro años de antigüedad para uno de los progenitores, y que el recién nacido se empadrone por primera vez en la ciudad en el domicilio del beneficiario.

Además, los solicitantes deben estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Ayuntamiento y la Seguridad Social.

También es necesario ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado y contar con una cuenta bancaria para recibir la ayuda.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Alicante pretende ofrecer un apoyo concreto a las familias, reconociendo los desafíos económicos que implica la crianza en la actualidad.