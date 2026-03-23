La guerra del agua en Alicante: el PP denuncia que "Sánchez financia regadíos en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura"

Imagen de archivo de un tramo del Trasvase Tajo-Segura a caballo entre Murcia y Orihuela. Europa Press

En la guerra del agua en la provincia de Alicante, el Partido Popular sigue cargando contra la que denuncia como doble vara de medir del Gobierno de España. El secretario general del PPCV, Carlos Gil, denuncia el "castigo sistemático" a los regantes por decisiones "sectarias e ideológicas" que ponen en jaque el futuro de 100 000 familias en la Comunitat Valenciana.

Gil ha instado al nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante presentado este lunes a pasar "de las palabras a los hechos" y le ha exigido que, si realmente considera el trasvase Tajo-Segura como algo "irrenunciable", se lo traslade directamente a Pedro Sánchez para frenar los recortes que el Ejecutivo central viene imponiendo.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia de los populares valencianos se centra en la política de inversiones hídricas del Gobierno central fuera de nuestras fronteras. "Mientras se recorta el agua en España, el Gobierno de Sánchez financia infraestructuras hídricas en países como Marruecos, que compiten directamente con nuestros agricultores", ha lamentado Gil a través de un comunicado.

Para el número dos del PPCV, resulta incomprensible que el Ejecutivo "regale a los demás" lo que le niega sistemáticamente a la provincia de Alicante, en un momento de máxima tensión por la escasez de recursos hídricos.

Un punto en el que la formación está poniendo el foco en los últimos meses, como el presidente de la Generalitat recalcó en la ciudad de Alicante. "¿Por qué trasvases en España no y fuera de España sí?", preguntaba después de asistir a la Mesa del Agua en la Diputación.

Y Gil pone hoy cifras a esa actitud. Desde el PPCV recuerdan que, desde el año 2018, el Gobierno central ha aplicado un total de 32 recortes al trasvase, un "golpe directo" que encarece el precio del agua y amenaza la supervivencia de la agricultura levantina.

Además, Gil ha advertido de que la situación podría agravarse en 2027, año para el que el Ejecutivo ya ha anunciado una intensificación de las reducciones de caudal.

Frente a este modelo, los populares defienden una planificación basada en el "rigor técnico" que combine:

Trasvases proporcionales y justos.

Reutilización de aguas depuradas.

Desalación como recurso complementario, pero no sustitutivo.

Como contrapartida a la gestión estatal, Gil ha recordado que el Consell ya ha movilizado más de 95 millones de euros en inversiones hídricas para modernizar regadíos y garantizar el abastecimiento en la provincia, una cifra que prevén elevar hasta los 140 millones en el presente ejercicio para proteger el "pulmón económico" que representa el campo valenciano.