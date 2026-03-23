Esta es la gasolinera más barata de Alicante tras la bajada del IVA: la gasolina cuesta 1.437 euros por litro

La gasolina más barata en la provincia de Alicante tras la reciente rebaja fiscal ya tiene ubicación concreta: varias estaciones de servicio sitúan el precio de la gasolina 95 en 1,437 euros por litro, consolidándose como las opciones más económicas este lunes.

En las últimas semanas, el bolsillo de los conductores ha estado bajo presión. El inicio del conflicto en Oriente Medio ha provocado un encarecimiento progresivo de los combustibles, impulsado por la tensión en los mercados internacionales y el temor a problemas en el suministro de petróleo.

Este contexto ha generado cierta inquietud entre los usuarios, que miran con recelo el marcador del surtidor cada vez que repostan. Sin embargo, llenar el depósito sigue siendo imprescindible en el día a día, lo que convierte la visita a la gasolinera en una parada obligatoria, aunque duela más de lo habitual.

Para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas que supera los 5.000 millones de euros. El objetivo es claro: frenar la subida del coste de la vida y aliviar la presión sobre familias y sectores profesionales.

Entre las principales decisiones destaca la rebaja del IVA de los carburantes, que pasa del 21% al 10%. A esto se suma una reducción del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, lo que permite abaratar el precio final del combustible.

Además, se incluyen ayudas directas, como una bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, especialmente dirigida a sectores como el transporte o el ámbito agrario. Estas medidas estarán vigentes, en su mayoría, hasta el 30 de junio de 2026.

El impacto es notable. Antes de la rebaja, la gasolina 95 rondaba los 1,8 euros por litro, mientras que ahora se sitúa en torno a 1,51 euros. Esto supone un ahorro de unos 16 euros al llenar un depósito medio de 55 litros.

La gasolina más barata

Para consultar los precios actualizados de las gasolineras existen diversas plataformas especializadas. En este caso, los datos han sido extraídos del portal komparing.com, que permite comparar en tiempo real el coste del combustible en diferentes estaciones.

Los precios son de este lunes, 23 de marzo, a las 11:00 horas.

Según este análisis, las gasolineras más baratas de la provincia en gasolina 95 comparten precio mínimo: 1,437 euros por litro.

Las estaciones más económicas se concentran principalmente en San Vicente del Raspeig y Elche. En el primer caso, destacan las ubicadas en la calle Perú, 12, y en Partida Inmediaciones, 28. En Elche, varias estaciones igualan ese precio, como las situadas en la carretera Alicante-Altet, la Ronda Vall d’Uixó, la calle Almansa, la calle Panamá o la calle Alcorcón.

En la ciudad de Alicante, los precios suben ligeramente, situándose en torno a 1,449 euros por litro en puntos como la avenida de Novelda, la avenida de Denia o la avenida de Elche.

El gasoil más barato

En cuanto al diésel, los precios más bajos en la provincia arrancan en 1,617 euros por litro. La opción más económica se encuentra en Santa Pola, concretamente en la zona portuaria.

Muy cerca se sitúan otras estaciones con precios competitivos, como la ubicada en la carretera Elche-Santa Pola o varias en Alicante y Elche, donde el litro de gasóleo se mueve entre 1,629 y 1,649 euros.