Carmen, abogada: "Anticipar la transmisión de bienes y establecer una estrategia clara ayuda a reducir conflictos"

Anticiparse al reparto del patrimonio y diseñar una hoja de ruta clara permite minimizar tensiones entre herederos y garantizar una transición ordenada de los bienes. Así lo defiende la abogada Carmen Pérez-Pozo Toledano, quien subraya que planificar con tiempo no solo protege el legado, sino que también evita conflictos innecesarios en el entorno familiar.

En un momento en el que cada vez más personas reciben herencias, el acompañamiento profesional cobra especial relevancia. La falta de información puede convertir una oportunidad financiera en un proceso complejo, marcado por decisiones apresuradas o poco acertadas. Contar con asesoramiento especializado permite interpretar correctamente las implicaciones legales, fiscales y económicas de cada paso.

Este contexto responde a un cambio en la forma de entender la gestión del patrimonio. Ya no basta con conservar los bienes heredados, sino que resulta necesario integrarlos dentro de una estrategia más amplia, alineada con los objetivos personales y familiares a medio y largo plazo.

Un momento clave

Recibir una herencia supone, en muchos casos, un punto de inflexión en la relación con el dinero. No solo implica asumir nuevos activos, sino también tomar decisiones que pueden condicionar el futuro económico del heredero.

"Cada vez vemos más personas que reciben una herencia y necesitan entender qué decisiones tomar. La clave no es solo mantener el patrimonio, sino saber organizarlo y hacerlo crecer con criterio", explica Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada y fundadora de Grupo Pérez-Pozo.

En este tipo de situaciones, analizar con detalle el impacto fiscal, legal y financiero resulta esencial. Una mala planificación puede traducirse en una mayor carga tributaria o incluso en conflictos entre los propios herederos.

Cómo gestionar una herencia

El primer paso pasa por conocer con exactitud qué se ha recibido. Tener una visión global del patrimonio heredado, -ya sean inmuebles, productos financieros o posibles deudas-, evita decisiones precipitadas y permite actuar con mayor seguridad.

A partir de ahí, es fundamental estudiar el impacto del impuesto de sucesiones, que varía según la comunidad autónoma. Una correcta planificación fiscal puede marcar la diferencia entre asumir costes elevados o gestionar el proceso de forma más eficiente.

Definir objetivos claros también resulta clave. La herencia no debe entenderse como un elemento aislado, sino como parte de una estrategia financiera global que puede orientarse a generar ingresos, preservar capital o planificar futuras transmisiones.

En muchos casos, además, conviene revisar la estructura de los activos heredados. Adaptarlos al perfil de riesgo y al horizonte temporal del heredero permite mejorar la rentabilidad y reducir posibles desequilibrios.

Los expertos coinciden en que gran parte de los problemas asociados a las herencias no dependen del volumen del patrimonio, sino de la ausencia de planificación previa. "Anticipar la transmisión de bienes, ordenar los activos y establecer una estrategia clara contribuye a reducir conflictos familiares y a proteger el legado", afirma Pérez-Pozo Toledano.