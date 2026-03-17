Alicante concentra el 44% de la oferta de alquiler en la Comunidad Valenciana, con una rentabilidad del 7,6%

Alicante concentra el 44% de la oferta de alquiler en la Comunidad Valenciana

Alicante reúne el 44% de la oferta de vivienda en alquiler de la Comunidad Valenciana y ofrece una rentabilidad media del 7,6%, según un informe reciente de la tasadora Euroval elaborado a partir de anuncios publicados durante 2025.

El mercado del alquiler sigue tensionado en la provincia, marcado por una clara falta de oferta frente a una demanda que no deja de crecer. Esta escasez de viviendas disponibles está presionando los precios al alza, dificultando el acceso para muchos inquilinos.

A esta situación se suma el encarecimiento de la vivienda en propiedad. El aumento del precio de compra reduce las opciones de acceso a la propiedad y empuja a más personas hacia el alquiler, lo que intensifica aún más la competencia por cada inmueble disponible.

El estudio sitúa a la Comunidad Valenciana como uno de los mercados de alquiler más dinámicos del país, junto a otras regiones como Andalucía, Madrid y Cataluña. Dentro de este contexto, Alicante y Valencia destacan especialmente, ya que juntas concentran cerca del 15% de toda la oferta analizada en España.

En el reparto interno, Valencia lidera con el 48% de los anuncios, mientras que Alicante alcanza el 44%, consolidándose como uno de los territorios clave del alquiler en la comunidad. Castellón queda muy por detrás, con apenas el 8%.

Rentabilidad del alquiler

En términos de rentabilidad, Alicante se sitúa en el 7,6%, una cifra relevante aunque inferior a la de Valencia, que alcanza el 10,3%. Esta diferencia se explica principalmente por el mayor precio medio de la vivienda en la provincia alicantina.

En concreto, el alquiler medio anual en Alicante ronda los 14.513 euros, mientras que el precio medio de la vivienda se sitúa en 191.119 euros. Esta combinación reduce ligeramente el rendimiento para los propietarios en comparación con otros mercados.

Dentro de la provincia

El informe también analiza mercados urbanos concretos. En la ciudad de Alicante, la rentabilidad se mantiene en torno al 7,6%, en línea con la media provincial.

Por su parte, Elche presenta cifras algo superiores, con una rentabilidad cercana al 8%, lo que refleja un equilibrio más favorable entre precios de compra y alquiler.

Precios y comportamiento

En cuanto a los precios, los alquileres en Alicante se concentran principalmente entre los 10.000 y los 12.500 euros anuales, lo que marca el rango más habitual del mercado.

Además, el estudio detecta una notable diferencia entre los valores medios y medianos, con una brecha de 2.513 euros. Este desfase provoca que la rentabilidad media supere en 1,3 puntos porcentuales a la mediana, evidenciando cierta dispersión en los precios.

Otro de los indicadores que refleja la tensión del mercado es el tiempo necesario para alquilar una vivienda. En Alicante, el plazo medio se sitúa en 40 días, una cifra relativamente baja que confirma la rapidez con la que se absorbe la oferta disponible.

Estos tiempos reducidos ponen de manifiesto un mercado activo, con alta demanda y escasa disponibilidad, donde cada vivienda que sale al mercado tiene muchas probabilidades de encontrar inquilino en pocas semanas.

En conjunto, los datos confirman que Alicante se mantiene como uno de los focos principales del alquiler en la Comunidad Valenciana, con una rentabilidad atractiva, aunque condicionada por el encarecimiento de la vivienda y la falta de oferta, algo que afecta a todo el país.